Simeone non resiste alla tentazione, proposta a Modric durante il derby: Luka se la ride Nel derby tra Real e Atletico Simeone non ha resistito alla tentazione di provare a convincere Modric a trasferirsi alla sua corte a fine stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il derby di Madrid tra Real e Atletico si è chiuso con il risultato di 1-1. Bravi i Colchoneros a crederci fino alla fine e strappare un punto al Bernabeu, proprio come predica l'allenatore Diego Simeone. Quest'ultimo si è contraddistinto per un siparietto simpatico con un suo avversario, ovvero Luka Modric. Il Cholo, sempre teso e carico per spronare i suoi, questa volta ha sfoderato un sorriso per tentare il forte giocatore croato.

L'ex Pallone d'Oro ha visto il match dalla panchina con Ancelotti che gli ha concesso spazio nel finale, quando il risultato era di 1-0 per il Real Madrid. Le telecamere hanno immortalato una scena particolare quando il centrocampista era a ridosso della linea laterale, con il quarto uomo pronto per ufficializzare il suo ingresso. A pochi passi da lui Simeone ha deciso di vestire i panni dell'uomo mercato.

Le telecamere di DAZN hanno infatti svelato il contenuto del dialogo tra l'allenatore dell'Atletico e il calciatore del Real Madrid. Il primo ha chiamato a più riprese "Luka, Luka" e poi gli ha detto: "Vieni da noi, e giocherai". Una battuta per cercare di convincere Modric a sposare la causa dei rivali quando il suo contratto andrà in scadenza con le merengues, a zero. Il mister argentino dunque gli ha già ribadito che sotto la sua gestione tecnica il calciatore, nonostante l'età non più giovanissima giocherebbe con maggiore continuità rispetto a quanto sta accadendo in stagione con Ancelotti.

Come ha reagito Modric alla provocazione di Diego Simeone? Con una risata, rivelatasi contagiosa. E non è mancato anche un gesto dell'allenatore dell'Atletico Madrid, come a dire "dai, vieni". E chissà che i due non torneranno a parlare tra quattro mesi, quando la storia tra Modric e il Real sarà definitivamente finita. Sarebbe un gran colpo a zero per l'Atletico, ma una brutta sorpresa per i tifosi della formazione merengues che vedrebbe uno dei suoi storici punti di forza, cambiare casacca.