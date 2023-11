Silvinho impazzisce dopo aver portato l’Albania a Euro2024: corre verso i tifosi e non si trattiene Silvinho da Ct dell’Albania riesce nell’impresa di qualificare matematicamente la Nazionale ai prossimi Europei 2024 con una giornata d’anticipo. A fine partite esplode e corre verso i suoi tifosi senza riuscirsi a trattenere.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Albania continua a fare la storia dopo la qualificazione agli Europei raggiunta matematicamente a seguito del pareggio contro la Moldavia ieri sera con il punteggio di 1-1. La formazione di Sylvinho ha fatto un'impresa e trainata da Asllani e compagni voleranno in Germania la prossima estate. Bastava un punto negli ultimi due turni di qualificazione arrivato proprio nella serata di ieri. Adesso il match contro le Far Oer sarà solo l'occasione per una festa casalinga e non più la gara spartiacque che si temeva.

Un trionfo per l'Albania, anche grazie alla capacità del commissario tecnico Sylvinho e del gruppo di far fronte all'assenza di alcuni giocatori importanti ripiegando anche su elementi che nessuno si aspettava potessero far parte della Nazionale. La scena più bella nella serata magica che si è consumata per l'Albania è stato sicuramente l'abbraccio di Silvinho a tutti i tifosi dell'Albania. A un certo punto il Ct impazzisce di gioia e che ora sotto la tribuna senza riuscirsi a trattenere.

Sui social spuntano le immagini di Silvinho che esplode di gioia. Corre sotto il settore occupato dai tifosi dell'Albania e saluta ognuno di loro dando il cinque. Ride, sorride e dispensa gesti d'affetto a chiunque, è fuori controllo. Abbraccia amici e concede selfie come se niente fosse facendo trapelare tutta la sua soddisfazione e liberazione per quel peso che si portava dietro. Si è preso la responsabilità di cambiare modulo, rivoluzionare la rosa allenata in precedenza da Gianni De Biasi, e alla fine ha avuto ragione.

Inizialmente c'era molto scetticismo circa il suo progetto con l'Albania, ma alla fine ha avuto ragione. Silvinho ha costruito le sue fortune tattiche su giocatori del calibro di Asani, ma anche di Bajrami del Sassuolo e del 27enne Seferi, centrocampista del Vorskla. Nel corso delle qualificazioni hanno segnato anche Asllani dell'Inter, così come i tre attaccanti Daku, Mushi e Cillakeshi, che hanno contribuito in maniera netta al passaggio del turno da parte dell'Albania.