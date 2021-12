“Si può creare un nuovo finale”, il messaggio di Sebastiano Esposito: i tifosi dell’Inter rispondono Sebastiano Esposito è stato reintegrato in squadra dal Basilea, entrando in campo nel match di campionato contro lo Young Boys. Il 19enne di proprietà dell’Inter ha poi postato un messaggio su Instagram inondato di risposte dei tifosi nerazzurri.

A cura di Paolo Fiorenza

Nove minuti più recupero, tanto è durato il rientro in campo di Sebastiano Esposito con la maglia del Basilea nel match di mercoledì scorso contro lo Young Boys, dopo l'esclusione dalla partita di domenica scorsa col Servette per motivi disciplinari. Il 19enne attaccante di proprietà dell'Inter era stato lasciato a casa dal tecnico Patrick Rahmen dopo che nella gara precedente di Conference League contro il Qarabag si era rifiutato di entrare in campo a una decina di minuti dalla fine sul punteggio di 3-0, recalcitrante anche ai tentativi di alcuni compagni – tra cui il capitano Valentin Stocker – di convincerlo.

"Atteggiamenti da star", "si sente già arrivato": questo il tenore dei commenti di media e opinionisti svizzeri sulla vicenda. L'Inter, che sa di avere tra le mani un talento purissimo, inserito tra i migliori al mondo della classe 20o2, osserva da lontano gli sviluppi che sta prendendo la carriera di Esposito, mandato nella scorsa stagione a farsi le ossa in Serie B tra SPAL e Venezia – con risultati deludenti – prima di spedirlo a luglio nella Super League svizzera. Il ragazzo stabiese era partito benissimo, con 4 reti e 4 assist nel mese di agosto, poi è stato frenato dagli infortuni, fino ad arrivare al brutto episodio col Qarabag, che Esposito aveva provato a smentire via social ma che era stato invece confermato dal portavoce del club ed ulteriormente ribadito dall'allenatore del Basilea dopo averlo lasciato a casa contro il Servette: "Comportamento intollerabile".

A quel punto il giovane attaccante ha capito che andare in quella direzione non avrebbe portato nulla di buono per la sua carriera e si è scusato con la squadra lunedì scorso, premessa al reintegro per il match contro lo Young Boys, dove è andato in panchina. Rahmen lo ha buttato dentro all'81' e stavolta Esposito è entrato in campo con l'attitudine giusta. Il successivo post dello stabiese su Instagram ha chiuso la vicenda e sembra preludere ad un atteggiamento diverso del ragazzo: "Nessuno può tornare indietro e incominciare un nuovo inizio, ma chiunque può partire oggi e creare un nuovo finale".

Parole propositive, che lasciano intuire pentimento e promettono un futuro diverso, alle quali hanno risposto nei commenti numerosi tifosi dell'Inter, invitando Esposito a non buttare alle ortiche una carriera che si annuncia luminosa: "Non fare come hanno fatto altri giovani che già si sentivano arrivati…", "Ricordati sempre che sei all’inizio e non arrivato", "Fai l’umile", "Metti sta capoccia a posto Seba per favore", "Pensa che Eriksen Conte lo ha fatto entrare gli ultimi 3 minuti, e non ha detto una parola. Sei sulla strada di Balotelli". Questi ed altri i messaggi, dai quali traspaiono affetto e preoccupazione, ma soprattutto la voglia di vedere un Esposito maturo con la maglia nerazzurra al Meazza. Quanto alle qualità calcistiche i dubbi sono pochi: il talento è tutto lì.