Esposito si rifiuta di entrare a 10′ dalla fine, parapiglia in panchina: “È intollerabile” Sebastiano Esposito si è rifiutato di entrare nel finale del match tra il Basilea e il Qarabag facendo arrabbiare in un colpo solo allenatore, compagni e tifosi.

A cura di Marco Beltrami

Sembrava una serata da incorniciare per il Basilea e invece ecco la nota stonata, proprio in extremis. Strascico di polemiche interne nel club svizzero dopo la vittoria per 3-0 contro il Qarabag che ha permesso di blindare il primato e la qualificazione agli ottavi di Conference League. Tutta colpa di un giocatore italiano, ovvero Sebastiano Esposito, il talento classe 2002 arrivato in prestito dall'Inter nella scorsa estate. Un suo gesto ha sparigliato le carte e in un colpo solo ha fatto arrabbiare allenatore, compagni e tifosi. E non sono da escludere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Il giovane talento nel giro delle Nazionali giovanili azzurre è stato spedito in Svizzera dall’Inter, club in cui nonostante l’età ha accumulato 15 presenze con un gol (all’attivo anche le avventure con SPAL e Venezia). E le cose sembravano andare bene per Sebastiano Esposito anche grazie alla sua duttilità che gli ha permesso di giocare come seconda punta, ma anche come trequartista e ala sinistra. 4 gol e 5 assist in 16 presenze e tutto sembrava andare per il meglio per il ragazzo, fino però ai minuti finali di Basilea-Qarabag. Spedito inizialmente in panchina, Esposito è stato richiamato dal mister Patrick Rahmen nel finale di partita per una sostituzione.

A quel punto, come confermato dalla stampa svizzera e in particolare da Blick, la reazione inconsueta: Esposito si è rifiutato di andare in campo per giocare solo 10′. Secondo la ricostruzione del portale elvetico, anche alcuni compagni hanno invitato il calciatore a cambiare idea, come il capitano Valentin Stocker, Michael Lang e Jordi Quintillà. A quanto pare sono volate anche parole forti. Il tutto è stato confermato da un portavoce del Basilea Simon Walter che a Blick ha dichiarato: "Non è tollerabile, ma discuteremo di tutto il resto internamente". Grande curiosità in vista della partita contro il Servette in programma domenica: ci sarà o meno Esposito?

A quanto pare non è la prima volta che come riportato da Blick, Esposito si comporta come "un fuoriclasse esperto e dal grande palmarès".Già ad agosto in occasione del match contro lo Young Boys si è incaricato di battere un calcio piazzato, togliendolo a Comert. Lo stesso ha fatto dopo con il capitano Valentin Stocker. Se da un lato Esposito ha dimostrato di poter fare la differenza con i suoi numeri, dall'altro è sembrato spesso non proprio in linea con lo spogliatoio.