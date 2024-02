Si fa male l’arbitro Abisso in Bologna-Verona dopo tre minuti: al suo posto Camplone L’arbitro Rosario Abisso si fa male alla caviglia dopo tre minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Verona, anticipo della 26a giornata di Serie A: al suo posto il quarto ufficiale Camplone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Si fa male l'arbitro Rosario Abisso dopo tre minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Verona, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il direttore di gara della sezione di Palermo, ha messo male la caviglia destra dopo una storta rimediata in seguito a un contatto fortuito con un giocatore della squadra rossoblù e ha chiesto l’intervento dei sanitari: dopo un breve consulto con lo staff medico ha deciso di cedere il posto al quarto ufficiale Giacomo Camplone.

La partita è stata interrotta e il gioco è ripreso dopo cinque minuti.

Abisso ha provato a farsi medicare per tornare in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto aGiacomo Camplone. La partita è ripresa al minuto 12 dopo che i due arbitri hanno ultimato la procedura di cambio con correlati sistemi tecnologici che collegano l'arbitro in campo al VAR.

La gara dello stadio Renato Dall'Ara tra le squadre di Thiago Motta e Marco Baroni è ripresa regolarmente con Abisso che svolgerà il ruolo di quarto ufficiale al posto del suo collega.

