Shock in Germania, i tifosi mostrano il volto del presidente al centro di un mirino: gara sospesa Al 60′ di Amburgo-Hannover, match valido per la seconda divisione tedesca, l'arbitro ha dovuto interrompere il match a causa di uno striscione esposto dal pubblico ospite che rappresentava il volto del proprio presidente al centro di un mirino. Dopo quasi 40 minuti, con l'immagine rimossa, la gara è potuta riprendere.

A cura di Alessio Pediglieri

Uno striscione scioccante che ha spinto l'arbitro dell'incontro Amburgo-Hannover a interrompere la partita valida per la seconda divisione tedesca, la Bundesliga 2. I tifosi ospiti sono stati protagonisti di un atto increscioso esponendo attorno al 50° minuto uno striscione di protesta contro la propria dirigenza corredato dal volto del presidente, al centro di un mirino.

La vergognosa scelta dei tifosi dell'Hannover si è manifestata in curva ospiti precisamente al 53° minuto mentre la partita tra Amburgo e Hannover, valida per la 21a giornata del campionato di Zweite Bundesliga 2023/2024, vedeva l'Amburgo subire un clamoroso 2-3. Proprio in quel momento, l'arbitro del match il signor Storks ha deciso per la più drastica ma doverosa, delle decisioni: interrompere la partita. Che già aveva subito una ventina di minuti di ritardo nel fischiare l'inizio del secondo tempo con alcuni tifosi che, nell'intervallo, avevano messo delle catene con lucchetto attorno ai pali delle porte.

I tifosi dell’Hannover hanno infatti esposto uno striscione con il volto del loro presidente, Martin Kind, all’interno di un mirino. Il patron del club da tempo è in contrasto con la parte più calda della tifoseria e non ha mai avuto buoni rapporti con gli ultrà per via di una gestione non considerata all'altezza delle aspettative – Così, il disappunto della curva, espresso nel modo peggiore. L'arbitro Sören Storks ha fermato dapprima il gioco chiedendo nel caos generale ai tifosi dell'Hannover di rimuovere il poster dalla curva. Ma i tifosi, poco meno di un centinaio hanno ignorato la richiesta, resistendo anche alle rimostranze del direttore sportivo dell'Hannover, Mann, dell'allenatore Leitl e di tutta la squadra che si erano portati sotto il settore ospiti.

Dopo una pausa di una decina di minuti, in accordo con i due club, l'arbitro ha mandato i giocatori negli spogliatoi mentre lo striscione viene rimosso. Dopo una pausa di quasi 40 minuti, il match è potuto riprendere regolarmente: l'Hannover ne è uscito vincente, 4-3 con il gol decisivo arrivato quando l'Amburgo era rimasto in 9 a causa di due espulsioni nel finale.