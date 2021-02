L'Assemblea della Lega di Serie A convocata per oggi per discutere principalmente delle offerte per la vendita dei diritti tv per il triennio 2021-2024 è saltata. Manca il quorum è l'assemblea non ha potuto costituirsi. Nove le società assenti: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.

Manca il quorum salta l'Assemblea di Lega

Va per le lunghe dunque la questione riguardante i diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio. DAZN ha superato la concorrenza di Sky, cheha fatto una contromossa e l'ha resa nota inviando una missiva alla Lega e ai club di Serie A. Per ratificare ciò però serviva l'ok dell'Assemblea di Lega con 14 voti favorevoli su 20. Si era capito che oggi non si sarebbe trovata la quadra, perché c'è una spaccatura tra i club, ma non era prevedibile che mancasse addirittura il quorum. Dal Pino sa bene che deve gestire una situazione molto complessa e una nuova assemblea è in programma la prossima settimana, con le offerte delle tv che valgono fino al 29 marzo.

7 club di Serie A volano votare subito

Il rischio di arrivare al muro contro muro è forte. Nella giornata di martedì sette club avevano scritto al presidente di Lega e avevano chiesto il voto ‘senza indugio'. Hanno firmato quella lettera: Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Verona che in quella lettera dicono che: "Le ampie spiegazioni fornite da DAZN e Sky hanno consentito di fugare ogni dubbio" e hanno aggiunto che: "Queste offerte rappresentano un successo commerciale rilevante considerando il difficile contesto economico provocato dalla pandemia". DAZN ha offerto 840 milioni a stagione per 7 partite in esclusiva, con il 10% della cifra che verrebbe versata entro due settimane dalla firma.