Sabato 27 febbraio le partite di calcio in TV. Torna in campo la Juventus a distanza di pochi giorni dal match con il Crotone. I bianconeri disputeranno l'anticipo serale e sfideranno l'ostico Verona di Juric. Calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta su DAZN. Il programma della Serie A odierno si aprirà con Spezia-Parma e proseguirà con Bologna-Lazio, trasmesse entrambe da Sky. La partita più intrigante di tutto questo sabato è senz'altro Siviglia-Barcellona, due delle principali squadre spagnole che occupano il terzo e il quarto posto in classifica.

Dove vedere Verona-Juventus in TV e streaming

All'andata pareggiarono 1-1 il Verona e la Juventus. L'incontro di ritorno si disputa allo Stadio Bentegodi e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45, telecronaca di Pierluigi Pardo. Naturalmente DAZN è una piattaforma streaming e la partita si può seguire anche in questo modo. Gli abbonati di Sky che hanno attivato l'abbonamento potranno seguirla sul canale 209, DAZN 1.

Bologna-Lazio su Sky, gli orari

Spezia-Parma sarà il primo incontro trasmesso oggi, poi toccherà a Bologna-Lazio, calcio d'inizio alle 18. Al Dall'Ara si ritrovano due amici: Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi, che hanno bisogno di punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali. L'incontro sarà trasmesso in diretta da Sky che lo manderà in onda sui canali 202 (Sky Serie A) e 251 (Sky Sport). In streaming Bologna-Lazio si potrà seguire sia tramite l'app Sky Go sia con Now Tv.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 27 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 27 febbraio: