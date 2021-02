Calcio in TV le partite di oggi e stasera venerdì 5 febbraio 2021. Ad aprire la giornata numero 21 della Serie A 2020/2021 sarà Fiorentina-Inter, gara importante per la vetta della classifica e per il momento che stanno vivendo le due società. I nerazzurri di Antonio Conte hanno bisogno di una vittoria per mettere pressione al Milan e provare ad agganciare la vetta della graduatoria. Dopo la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, persa 2-1 a San Siro; dovrà concentrarsi sulla sfida del Franchi prima di catapultarsi sulla sfida di ritorno contro i bianconeri di martedì. I viola di Cesare Prandelli vengono dalla trasferta di Torino e vuole rifarsi dall'eliminazione agli ottavi di coppa per mano del club meneghino pochi giorni fa ai supplementari. Nella gara d'andata ne venne fuori uno spettacolare 4-3.

Oltre alla partita del massimo campionato italiano ci sono appuntamenti importanti per la Serie B e per tornei esteri: per la serie cadetta c'è Lecce-Ascoli, in Bundesliga il Bayern Monaco andrà a far visita all'Herta Berlino e in Liga il Deportivo Alaves ospiterà il Valladolid.

Fiorentina-Inter, dove vederla in TV e streaming

La gara tra Fiorentina e Inter si giocherà venerdì 5 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi e il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky, su Sky Sport Serie A e Sky Sport HD (canali 202 e 252) e sarà visibile in streaming sia tramite Sky Go che Now Tv, che detiene i diritti di sette partite di ogni turno di campionato.

Calcio in TV oggi e stasera venerdì 5 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi venerdì 5 febbraio 2021: