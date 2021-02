Una partita del campionato da trasmettere in chiaro e in forma assolutamente gratuita. È la proposta ventilata dall'ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, durante l'intervento a “Campioni del Mondo” su Rai Radio 2. Un'ipotesi rivoluzionaria che potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane, non prima della decisione sull'assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. Un'idea per il momento, nulla più. Mercoledì 17 febbraio ci sarà la nuova assemblea delle società che, alla luce di quanto accaduto nell'ultima riunione, si profila importante.

C’è anche la possibilità che una partita vada in chiaro – le parole di De Siervo -. Sarebbe da inserire nel nuovo pacchetto e potrebbe riguardare una gara del lunedì sera. Ma è una questione che va approfondita con attenzione.

Il nodo da sciogliere è sui diritti TV. L'offerta presentata da DAZN, con tanto di rassicurazioni sulla qualità del segnale e il miglioramento progressivo della tecnologia a supporto che ne agevoli la diffusione, è opinabile dal punto di vista economico ma sul tavolo ci sono altre questioni da valutare: dal rapporto con Sky fino alla possibilità di aprirsi ai capitali dei Fondi d'investimento. Quale sarà la discriminante? La indica lo stesso De Siervo.

L’elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria – ha aggiunto De Siervo -. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione.

L'ultimo riferimento da parte dell'ad della Lega di Serie A è verso a un altro aspetto, in questo caso più generale: la situazione degli stadi in Italia.