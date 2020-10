Dove vedere in diretta TV, in chiaro (per abbonati) e in streaming le partite del campionato 2020-2021. La Lega di Serie A, dopo aver reso noto il calendario della prossima stagione e indicato la lista degli anticipi e dei posticipi, ha abbinato alle date e agli orari delle gare anche qual è l'emittente che le trasmetterà. Le partite della Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport – oppure attraverso l'app di Sky Go – e su DAZN: ecco il calendario delle partite di Serie A su Sky e DAZN per la stagione 2020/21.

Calendario Serie A partite su Sky e DAZN

1ª giornata

Sabato 19 settembre, ore 18:00 | Fiorentina-Torino: Sky

Sabato 19 settembre, ore 20:45 | Verona-Roma: DAZN

Domenica 20 settembre, ore 12:30 | Parma-Napoli: DAZN

Domenica 20 settembre, ore 15:00 | Genoa-Crotone: DAZN

Domenica 20 settembre, ore 18:00 | Sassuolo-Cagliari: Sky

Domenica 20 settembre, ore 20:45 | Juventus-Sampdoria: Sky

Lunedì 21 settembre, ore 20:45 | Milan-Bologna: Sky

Mercoledì 30 settembre | Benevento-Inter: Sky

Mercoledì 30 settembre | Lazio-Atalanta: Sky

Mercoledì 30 settembre | Udinese-Spezia: Sky

2ª giornata

Sabato 26 settembre, ore 15:00 | Torino-Atalanta: Sky

Sabato 26 settembre, ore 18:00 | Cagliari-Lazio: Sky

Sabato 26 settembre, ore 18:00 | Sampdoria-Benevento: Sky

Sabato 26 settembre, ore 20:45 | Inter-Fiorentina: DAZN

Domenica 27 settembre, ore 12:30 | Spezia-Sassuolo: DAZN

Domenica 27 settembre, ore 15:00 | Napoli-Genoa: Sky

Domenica 27 settembre, ore 15:00 | Verona-Udinese: DAZN

Domenica 27 settembre, ore 18:00 | Crotone-Milan: Sky

Domenica 27 settembre, ore 20:45 | Roma-Juventus: Sky

Lunedì 28 settembre, ore 20:45 | Bologna-Parma: Sky

3ª giornata

venerdì 2 ottobre, ore 20:45 | Fiorentina-Sampdoria: Sky

sabato 3 ottobre, ore 15:00 | Sassuolo-Crotone: Sky

sabato 3 ottobre, ore 18:00 | Genoa-Torino: Sky

sabato 3 ottobre, ore 20:45 | Udinese-Roma: DAZN

domenica 4 ottobre, ore 12:30 | Atalanta-Cagliari: DAZN

domenica 4 ottobre, ore 15:00 | Benevento-Bologna: Sky

domenica 4 ottobre, ore 15:00 | Lazio-Inter: DAZN

domenica 4 ottobre, ore 15:00 | Parma-Verona: Sky

domenica 4 ottobre, ore 18:00 | Milan-Spezia: Sky

domenica 4 ottobre, ore 20:45 | Juventus-Napoli: Sky

4ª giornata

sabato 17 ottobre, ore 15:00 | Napoli-Atalanta: Sky

sabato 17 ottobre, ore 18:00 | Inter-Milan: Sky

sabato 17 ottobre, ore 18:00 | Sampdoria-Lazio: Sky

sabato 17 ottobre, ore 20:45 | Crotone-Juventus: DAZN

domenica 18 ottobre, ore 12:30 | Bologna-Sassuolo: DAZN

domenica 18 ottobre, ore 15:00 | Spezia-Fiorentina: DAZN

domenica 18 ottobre, ore 15:00 | Torino-Cagliari: Sky

domenica 18 ottobre, ore 18:00 | Udinese-Parma: Sky

domenica 18 ottobre, ore 20:45 | Roma-Benevento: Sky

lunedì 19 ottobre, ore 20:45 | Verona-Genoa: Sky

5ª giornata

Venerdì 23 ottobre, ore 20.45 | Sassuolo-Torino: Sky

Sabato 24 ottobre, ore 15.00 | Atalanta-Sampdoria: Sky

Sabato 24 ottobre, ore 18.00 | Genoa-Inter: Sky

Sabato 24 ottobre, ore 20.45 | Lazio-Bologna: DAZN

Domenica 25 ottobre, ore 12.30 |Cagliari-Crotone: DAZN

Domenica 25 ottobre, ore 15 | Parma-Spezia: DAZN

Domenica 25 ottobre, ore 15 | Benevento-Napoli: Sky

Domenica 25 ottobre, ore 18.00 |Fiorentina-Udinese: Sky

Domenica 25 ottobre, ore 20.45 | Juventus-Hellas Verona: Sky

Lunedì 26 ottobre, ore 20.45 | Milan-Roma: Sky

6ª giornata

Sabato 31 ottobre ore 15.00 | Crotone-Atalanta: Sky

Sabato 31 ottobre ore 18.00 | Inter-Parma: Sky

Sabato 31 ottobre ore 20.45 | Bologna-Cagliari: DAZN

Domenica 1 novembre ore 12.30 | Udinese-Milan: DAZN

Domenica 1 novembre ore 15 | Spezia-Juventus: Sky

Domenica 1 novembre ore 15 | Torino-Lazio: DAZN

Domenica 1 novembre ore 18.00 | Napoli-Sassuolo: Sky

Domenica 1 novembre ore 18.00 | Roma-Fiorentina: Sky

Domenica 1 novembre ore 20.45 | Sampdoria-Genoa: Sky

Lunedì 2 novembre ore 20.45 | Verona-Benevento: Sky

7ª giornata

Venerdì 6 novembre 2020 ore 20.45 | Sassuolo-Udinese: Sky

Sabato 7 novembre 2020 ore 15.00 | Cagliari-Sampdoria: Sky

Sabato 7 novembre 2020 ore 18.00 | Benevento-Spezia: Sky

Sabato 7 novembre 2020 ore 20.45 | Parma-Fiorentina: DAZN

Domenica 8 novembre 2020 ore 12.30 | Lazio-Juventus: DAZN

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 | Atalanta-Inter: Sky

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 | Genoa-Roma: DAZN

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 | Torino-Crotone: Sky

Domenica 8 novembre 2020 ore 18.00 | Bologna-Napoli: Sky

Domenica 8 novembre 2020 ore 20.45 | Milan-Hellas Verona: Sky

8ª giornata

Sabato 21 novembre 2020 ore 15.00 | Crotone-Lazio: Sky

Sabato 21 novembre 2020 ore 18.00 | Spezia-Atalanta: Sky

Sabato 21 novembre 2020 ore 20.45 | Juventus-Cagliari: DAZN

Domenica 22 novembre 2020 ore 12.30 | Fiorentina-Benevento: DAZN

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 | Hellas Verona-Sassuolo: Sky

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 | Inter-Torino: DAZN

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 | Roma-Parma: Sky

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 | Sampdoria-Bologna: Sky

Domenica 22 novembre 2020 ore 18.00 | Udinese-Genoa: Sky

Domenica 22 novembre 2020 ore 20.45 | Napoli-Milan: Sky

9ª giornata

Sabato 28 novembre 2020 ore 15.00 | Sassuolo-Inter: Sky

Sabato 28 novembre 2020 ore 18.00 | Benevento-Juventus: Sky

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.45 | Atalanta-Hellas Verona: DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 12.30 | Lazio-Udinese: DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00 | Bologna-Crotone: Sky

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00| Milan-Fiorentina: DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 18.00 |Cagliari-Spezia: Sky

Domenica 29 novembre 2020 ore 20.45 | Napoli-Roma: Sky

Lunedì 30 novembre 2020 ore 18.30 | Torino-Sampdoria: Sky

Lunedì 30 novembre 2020 ore 20.45 | Genoa-Parma: Sky

10ª giornata

Sabato 5 dicembre 2020 ore 15.00 | Spezia-Lazio: Sky

Sabato 5 dicembre 2020 ore 18.00 | Juventus-Torino: Sky

Sabato 5 dicembre 2020 ore 20.45 | Inter-Bologna: DAZN

Domenica 6 dicembre 2020 ore 12.30 | Hellas Verona-Cagliari: DAZN

Domenica 6 dicembre 2020 ore 15.00 | Parma-Benevento: Sky

Domenica 6 dicembre 2020 ore 15.00 | Roma-Sassuolo: Sky

Domenica 6 dicembre 2020 ore 15.00 | Udinese-Atalanta: DAZN

Domenica 6 dicembre 2020 ore 18.00 | Crotone-Napoli: Sky

Domenica 6 dicembre 2020 ore 20.45 | Sampdoria-Milan: Sky

Lunedì 7 dicembre 2020 ore 20.45 | Fiorentina-Genoa: Sky

11ª giornata

Venerdì 11 dicembre 2020 ore 20.45 | Sassuolo-Benevento: Sky

Sabato 12 dicembre 2020 ore 15.00 | Crotone-Spezia: Sky

Sabato 12 dicembre 2020 ore 18.00 | Torino-Udinese: Sky

Sabato 12 dicembre 2020 ore 20.45 | Lazio-Hellas Verona: DAZN

Domenica 13 dicembre 2020 ore 12.30 | Cagliari-Inter: DAZN

Domenica 13 dicembre 2020 ore 15.00 | Atalanta-Fiorentina: DAZN

Domenica 13 dicembre 2020 ore 15.00 | Bologna-Roma: Sky

Domenica 13 dicembre 2020 ore 15.00 | Napoli-Sampdoria: Sky

Domenica 13 dicembre 2020 ore 18.00 | Genoa-Juventus: Sky

Domenica 13 dicembre 2020 ore 20.45 | Milan-Parma: Sky

12ª giornata

Martedì 15 dicembre 2020 ore 18.30 | Udinese-Crotone: Sky

Martedì 15 dicembre 2020 ore 20.45 | Benevento-Lazio: DAZN

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18.30 | Juventus-Atalanta: Sky

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Fiorentina-Sassuolo: Sky

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Genoa-Milan: DAZN

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Hellas Verona-Sampdoria: DAZN

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Inter-Napoli: Sky

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Parma-Cagliari: Sky

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 | Spezia-Bologna: Sky

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 20.45 | Roma-Torino: Sky

13ª giornata

Sabato 19 dicembre 2020 ore 15.00 | Fiorentina-Hellas Verona: Sky

Sabato 19 dicembre 2020 ore 18.00 | Sampdoria-Crotone: Sky

Sabato 19 dicembre 2020 ore 20.45 | Parma-Juventus: DAZN

Domenica 20 dicembre 2020 ore 12.30 | Torino-Bologna: DAZN

Domenica 20 dicembre 2020 ore 15.00 | Benevento-Genoa: Sky

Domenica 20 dicembre 2020 ore 15.00 | Inter-Spezia: DAZN

Domenica 20 dicembre 2020 ore 15.00 | Sassuolo-Milan: Sky

Domenica 20 dicembre 2020 ore 15.00 | Cagliari-Udinese: Sky

Domenica 20 dicembre 2020 ore 18.00 | Atalanta-Roma: Sky

Domenica 20 dicembre 2020 ore 20.45 | Lazio-Napoli: Sky

14ª giornata

Martedì 22 dicembre 2020 ore 18.30 | Crotone-Parma: DAZN

Martedì 22 dicembre 2020 ore 20.45 | Juventus-Fiorentina: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 18.30 | Hellas Verona-Inter: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Bologna-Atalanta: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Milan-Lazio: DAZN

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Napoli-Torino: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Roma-Cagliari: DAZN

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Sampdoria-Sassuolo: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Spezia-Genoa: Sky

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 | Udinese-Benevento: Sky

15ª giornata

Domenica 3 gennaio 2021 ore 12.30 | Inter-Crotone: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Atalanta-Sassuolo: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Cagliari-Napoli: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Fiorentina-Bologna: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Genoa-Lazio: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Parma-Torino: DAZN

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Roma-Sampdoria: DAZN

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 | Spezia-Hellas Verona: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 18.00 | Benevento-Milan: Sky

Domenica 3 gennaio 2021 ore 20.45 | Juventus-Udinese: DAZN

15ª giornata

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 12.30 | Cagliari-Benevento: Sky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Atalanta-Parma: Sky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Bologna-Udinese: DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Crotone-Roma: Sky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Lazio-Fiorentina: DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Sampdoria-Inter: Sky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Sassuolo-Genoa: Sky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 | Torino-Hellas VeronaSky

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 | Napoli-Spezia: DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 | Milan-Juventus: Sky