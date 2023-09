Sergio Rico parla per la prima volta dopo il coma: “Il mio primo pensiero è stato il calcio” Sergio Rico ha parlato per la prima volta dopo l’incidente: il portiere spagnolo ha concesso un’intervista media ufficiali del Paris Saint-Germain, in cui ha parlato della sua esperienza e della sua voglia di tornare a giocare a calcio.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Rico ha vissuto dei mesi molto particolari dopo il brutto incidente che lo ha mandato in coma a maggio e per poco non gli costava la vita. Pochi centimetri e le cose sarebbero state diverse ma il portiere spagnolo del PSG ha superato le difficoltà: dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Siviglia ha ripreso una vita normale e nelle scorse ora ha concesso la sua prima intervista dopo l'accaduto.

Lo ha fatto con i media ufficiali del Paris Saint-Germain, in occasione della visita da parte del presidente Nasser Al-Khelaïfi, e ha rivelato che il suo obiettivo principale è tornare a giocare prima della fine della stagione 2023-2024. L'ex giocatore del Siviglia si sottoporrà il 22 settembre a nuovi accertamenti medici per valutare le condizioni dell'aneurisma che è stato causato dell'incidente.

Al momento il calciatore non ha il nulla osta medico e non può ancora fare attività sportiva: “La verità è che mi sento davvero bene. Grazie a Dio il processo di recupero sta andando abbastanza bene, anche se non sono ancora stato dimesso dal punto di vista medico, alla fine hanno deciso di rimandarci a casa per poter fare qui la prima parte del recupero. Sono molto felice di poterlo fare qui con la mia famiglia, Alba e i miei amici. Piano piano sto migliorando ogni giorno di più, mi sento meglio, mi sento più forte".

Rico ha raccontato gli attimi dopo l'incidente e la sua esperienza dei mesi scorsi: “Non ricordo il momento dell'incidente. Non ricordo la prima parte quando ero in ospedale, quando ero in coma farmacologico, dormivo. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliato è stato il calcio. Non avevo problemi con la testa o con la memoria. Ricordavo tutta la mia famiglia, mia moglie e i miei amici. Trovarsi in una stanza d'ospedale con tutti gli schermi e con la flebo nel braccio… la prima cosa a cui pensi è se potrai tornare a giocare a calcio. Ed è quello che ho chiesto al dottore".

Il portiere spagnolo non ha nessuna intenzione di smettere col calcio e lo ripete spesso nel corso dell'intervista: "Tutta la mia vita ruota attorno al calcio e non avrebbe senso pensare ad altro. È l'unica cosa a cui ho dedicato tutta la mia vita. Quindi il mio pensiero è sempre stato quello di tornare. Speriamo che tutto vada bene e che il medico mi dia la libertà di fare un po' di sport per rimettermi in forma e per poter tornare in squadra, alla fine quello che voglio è tornare prima che la stagione finisca”.

Infine Sergio Rico ha rivelato di voler tornare quanto prima al Parco dei Principi: "Non vedo l'ora di tornare a Parigi, di tornare dai miei compagni di squadra e di stare insieme a loro non appena sarò completamente dimesso dall'ospedale. La mia idea è quella di fare appieno l'ultima fase di recupero e tornare in squadra a goderci quello che ci piace di più, ovvero il calcio. Mi emoziono quando vedo i messaggi di sostegno della squadra, del presidente, di Luis Campos. Ho la fortuna di appartenere a questa famiglia".