Segna su punizione, l’arbitro non vede e fa segno di giocare: che scandalo

Il tanto bistrattato VAR, che come tutti gli strumenti di per sé è neutro e diventa buono o cattivo a seconda dell'uso giusto o sbagliato che ne viene fatto, sicuramente avrebbe evitato lo scandalo (nessun'altra parola esprime meglio il concetto) cui si è assistito in Turchia nello scorso fine settimana. Dopo un calcio di punizione infilatosi nel sette, mentre i calciatori esultavano, l'arbitro ha prima buttato uno sguardo all'assistente di linea e poi ha fatto segno di proseguire: per lui non era gol.

Il pallone entra, arbitro e guardalinee non se ne accorgono

L'episodio è accaduto domenica negli ultimi minuti del match di TFF 3. Lig, il quarto livello del calcio turco, tra la capolista Sebat Genclikspor e il Fatsa Belediyespor terzo in classifica. I padroni di casa erano in vantaggio 2-0, quando all'83' un gol nettissimo messo a segno dagli ospiti su calcio di punizione non è stato convalidato dall'arbitro.

Le immagini sono chiarissime: Murat Can Bolukbasi pennella una conclusione che toglie le ragnatele dall'angolino alto della porta, i suoi compagni esultano, tutto sembra riaprire il match, ma invece succede qualcosa di assurdo. Un giocatore del Sebat scaglia subito via il pallone, mentre il portiere inizia a protestare, seguito ben presto dagli altri calciatori della squadra che ha sede a Trabzon. Tutti si sono accorti dei dubbi della terna arbitrale e allora fanno ampi gesti per far capire che l'esultanza dei giocatori del Fatsa è farlocca (ma non lo è, sono bugiardi loro).

Leggi anche Il Qarabag fa una rimonta epica e vede i playoff di Champions League: e inguaia anche il Napoli

Il telecronista in diretta: "Fermate il calcio"

In assenza di VAR, ovviamente non implementabile in una partita di un campionato di livello così basso, non si può rivedere l'azione. Dunque l'arbitro, non convinto del gol né aiutato dal guardalinee, decide di far proseguire la partita da un rinvio da fondo campo, tra l'incredulità e lo sconcerto degli ospiti, che fanno capannello intorno al direttore di gara. Si resta dunque sul 2-0, risultato che resterà invariato fino al termine. Dice tutto la reazione in diretta del telecronista: "Il pallone è entrato in rete, ve lo giuro! Fermate il calcio, per l'amor di Dio!". O forse fermate l'arbitro…