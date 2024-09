video suggerito

Segna il gol decisivo e ridicolizza Jesse Lingard: umiliazione per l’ex Manchester United in Corea Gioia strozzata in gola e umiliazione in campo per l’ex nazionale inglese e Manchester United, Jesse Lingard oggi nella K League sudcoreana. L’attaccante del Seoul ha segnato il 2-2 festeggiando con il classico balletto, ma alla fine hanno vinto gli avversari 3-2 con l’autore del gol decisivo, il coreano Kim Hyeon-ug che si è divertito scimmiottandolo nell’esultanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jesse Lingard ha dovuto masticare amarissimo nel match del campionato coreano tra il suo FC Seoul contro il Daejeon Hana. Una partita che l'ex Manchester United aveva rimesso sui binari giusti siglando il gol del 2-2 e festeggiando nel suo classico modo, una particolare danza sul posto ondeggiando le ginocchia unite. Ma la rete decisiva l'ha poi segnata Kim Hyeon-ug, attaccante avversario che lo ha scimmiottato nell'esultanza.

L'esultanza che prende in giro Lingard: il gol decisivo è dell'avversario

Umiliazione pubblica per Jesse Lingard che sperava di godersi una giornata di gloria nel campionato coreano, in occasione di Seoul-Daejeon Hana: l'ex giocatore del Manchester United infatti era stato protagonista del match trovando la rete del 2-2, recuperando lo svantaggio, a metà secondo tempo. Felicità e solita classica esultanza che l'ha reso famoso nel mondo: un balletto sul posto, a ginocchia unite. Un marchio di fabbrica che Lingard porta con sé da sempre dopo ogni realizzazione ma che questa volta gli si è ritorta contro. Per colpa di Kim Hyeon-ug che a 3 minuti dal 90′ ha trovato il guizzo per siglare il definitivo 3-2 per la sua squadra, beffando il Seoul ma soprattutto prendendosi il gusto di irridere Lingard, imitandolo nella stessa esultanza.

Jesse Lingard dalla Nazionale inglese al campionato coreano

Da quando è entrato a far parte del club di Seoul a febbraio, Jesse Lingard ha avuto un buon impatto nel campionato coreano. L'ex attaccante dello United e della nazionale inglese, ha segnato quattro gol in 18 partite per l'FC Seoul, che dopo questa sconfitta è scivolato a -8 dalla vetta della K League. L'ex nazionale inglese ha collezionato 32 presenze con i Tre Leoni ma soprattutto ha legato la sua storia calcistica al Manchester United con cui ha vinto tantissimo tra cui una Europa League nel 2017.