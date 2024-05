video suggerito

Scopre il trucco del portiere durante i rigori: aveva scritto tutto sulla borraccia, la fa sparire Il Crewe vince la semifinale playoff di ritorno di League Two contro il Doncaster ai rigori e ringrazia il proprio portiere. Si è accorto in tempo che l’estremo difensore avversario aveva scritto sulla propria borraccia tutte le indicazioni sui rigoristi del Crewe: la fa sparire lanciandola sugli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Crewe vince la semifinale playoff di ritorno di League Two (la quarta serie calcistica inglese ndr) contro il Doncaster ai rigori e ringrazia il proprio portiere. È stato lui ad accorgersi che l'estremo difensore avversario aveva scritto sulla sua borraccia tutte le indicazioni sui rigoristi del Crewe. Una pratica messa in attacco da Pickford nel 2021 durante la finale degli Europei tra Inghilterra e Italia a Wembley e che poi è stata adottata un po' da tutti i portieri. Ebbene, Stryjek, estremo difensore del Crewe, una volta visto il trucco del portiere Lo-Tutala decide di far sparire la borraccia.

In un video diventato immediatamente virale sui social, si nota infatti come Stryjek, nel momento in cui attendeva il suo turno al lato della porta, si fiondi sulla borraccia dell'estremo difensore avversario. In pochissimi secondi la fa sparire nel modo più incredibile possibile: lanciandola sugli spalti. Stryjek in quel momento diventa un eroe dei tifosi del Crewe rivelandosi anche decisivo ai fini del risultato parando due rigori nella vittoria per 4-3 della sua squadra sul Doncaster.

Un epilogo impensabile dato che l'estremo difensore del Doncaster aveva puntato tutto su quelle indicazioni anche se non hanno avuto alcun effetto poiché non ha fermato un solo calcio di rigore. I tifosi hanno adorato la tattica subdola dell'estremo difensore del Crewe e hanno elogiato Stryjek per la sua ingegnosità, anche se il portiere ha ricevuto un cartellino giallo proprio per via del suo comportamento che ha anche scatenato l'ira dei tifosi del Doncaster.

Successivamente sui social è stato messa in evidenza una foto, ovvero quella della borraccia incriminata lanciata da Stryjek sugli spalti. Si nota la precisione con cui il portiere del Doncaster aveva scritto al computer questo foglio attaccato poi alla borraccia. Sopra c'erano tutte le indicazioni sulle modalità di tiro di ogni singolo giocatore e dove avrebbero calciato il pallone. Ora il Crewe è approdato in finale dove dovrà vedersela contro Crawley che nell'altra semifinale aveva avuto la meglio su MK Dons.