Scoperta la cifra promessa al Barrow per perdere contro il Chelsea: scandalo in Carabao Cup Le anomalie macroscopiche nella lista dei bonus hanno fatto scoppiare il caso in Inghilterra. Il caso è davvero surreale: mai visti premi pagati ai calciatori "a perdere".

In Inghilterra è scoppiato lo scandalo della Carabao Cup. Al Barrow, avversario del Chelsea che milita in League Two (l'equivalente della quarta serie italiana), sarebbe stato offerto un premio speciale (e anche più corposo) in caso di sconfitta contro i londinesi. La "semplice" vittoria di prestigio, invece, non sarebbe ricompensata alla stessa maniera ma con un importo notevolmente inferiore: 1200 euro a giocatore per uscire battuti dal campo, poco meno di 300 euro per dare tutto e battere i Blues. La gara è in programma il 24 settembre prossimo e quanto emerso sui tabloid ha sollevato il caso: tutto sarebbe relazionato in un documento nel quale figura, nero su bianco, l'incentivo a ottenere risultati poco ambizioni, inferiori alle attese, che non sbarrino il passo al club della Premier League.

Un caso surreale: mai visti premi "a perdere"

La società non ha voluto fare commenti ufficiali e la situazione sarebbe stata in qualche modo dimensionata dalla English Football League: avrebbe lasciato filtrare che, al momento, non ci sarebbero violazioni del regolamento palesi ma ha chiesto al Barrow di dare una spiegazione in merito a questo episodio tanto surreale quanto unico, considerati i termini degli incentivi al contrario. Non s'è mai visto che una squadra offra ai propri calciatori bonus maggiori per perdere e non per vincere.

I sospetti sui compensi modificati in corsa

Secondo quanto riportato dal Telegraph, dopo la bufera qualcosa s'è mosso: ovvero che il programma di premi sportivi sarebbe stato modificato in corsa. Altro aspetto poco chiaro visto che la voce "bonus" è opzione che viene concordata con i calciatori all'inizio della stagione e poi depositata nelle carte ufficiali della EFL. Che necessità c'era adesso di rivederla proprio ora? E non sarebbe questa stessa un'irregolarità di cui tenere conto quanto a gravità?

Tutte le anomalie macroscopiche nella lista dei bonus

Nel corredo accessorio di queste anomalie incredibili (alle quali non sono state spiegazioni abbastanza convincenti) sono proprio le proporzioni degli importi che sono inconsuete (meno di 300 euro per vincere, 1200 a testa per perdere) e assurde anche se confrontati con altri: se avessero perso contro un club del campionato al terzo turno, i giocatori avrebbero guadagnato circa 900 euro. Perfino nell'ipotesi inverosimile che il Barrow dovesse trionfare in Carabao Cup, i giocatori avrebbero ricevuto appena 1200 euro (gli stessi che prenderebbero perdendo col Chelsea).