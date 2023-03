Scontro di gioco violento: calciatore del Liverpool crolla sul prato, immagini impressionanti Ben Doak dei Reds ha subito un forte colpo alla testa durante il match di Youth League con lo Sporting. La sequenza video mostra le conseguenze di quel trauma e le condizioni preoccupanti del calciatore.

Ben Doak del Liverpool crolla in campo durante la partita di Youth League.

Un brutto colpo alla testa ha fatto temere il peggio per Ben Doak, 17enne calciatore del Liverpool impegnato nella partita di Youth League contro lo Sporting Lisbona. Le immagini sono da brivido per le conseguenze di quel contrasto di gioco che stordirà e metterà ko il calciatore dei Reds. Non subisce alcun intervento scorretto ma ha la peggio in un normale duello aereo con un avversario per prendere il pallone e alimenta preoccupazione.

Il giocatore del Reds barcolla e poi si accascia sul prato dopo il forte trauma.

La sequenza videoclip di quel frangente dell'incontro rende bene l'idea di cosa possa essere accaduto: l'impatto deve essere stato tremendo per Doak che resta in piedi e si tocca la parte dolente con la mano; passano pochi secondi e inizia a barcollare in maniera vistosa, non ce la fa a reggersi, si muove a tentoni fino a quando non si accascia sul prato.

Doak esce accompagnato dai membri dello staff e sembra avere un conato di vomito.

Il quarto uomo segnala all'arbitro l'episodio, la partita viene interrotta: Doak è steso, immobile; viene soccorso dallo staff medico e dopo qualche minuto riesce a rialzarsi. È visibilmente scosso e frastornato, fatica a procedere da solo e viene subito sostituito. Una volta giunto nei pressi della panchina sembra avere un conato di vomito: porta la mano davanti alla bocca e gonfia le gote quasi a sputare qualcosa. Quel rigurgito è un riflesso della botta presa. Non resterà seduto ad assistere al resto della gara ma verrà portato fuori dal campo per ulteriori controlli.

Leggi anche Fallo assassino dopo cinque secondi di gioco e assurde proteste: poi il crollo emotivo

Ben Doak è un calciatore scozzese e fa parte della selezione Under 21 del suo Paese. Tra le fila del settore giovanile del Liverpool gode di ottima fiducia, lo stesso Jurgen Klopp lo considera un talento sul quale investire al punto da convocarlo per cinque volte in prima squadra.

Ai Reds è arrivato dopo un'esperienza al Celtic, in patria è a un passo anche dalla nazionale maggiore anche se in occasione delle selezioni più recenti il commissario tecnico della Scozia, Steve Clark, ha preferito non associarlo ancora al gruppo dei "più grandi". Dell'Under 21 invece è un punto fisso, gioca nel ruolo di ala destra ma può essere impiegato anche nella posizione di esterno di centrocampo sulla stessa corsia.