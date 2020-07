Il Milan del presente fa sorridere i tifosi e la società per come sta chiudendo la stagione 2019/2020 ma di questa squadra potrebbe rimanere poco in vista del prossimo anno. Tra i nomi che elettrizzano da sempre il mercato c'è quello che riguarda gli attaccanti, tra le fantasie e le speranze dei fan, ma tra pochi mesi il club di via Aldo Rossi dovrà prepararsi a sostituire Zlatan Ibrahimovic e ci sono diversi nomi nella lista di mercato. La dirigenza rossonera vorrebbe discutere con lo svedese alla fine della stagione ma con ogni probabilità al termine del campionato Ibra saluterà il club rossonero e le uscite dello svedese post Milan-Juventus fanno trasparire come la decisione sul suo futuro sia stata già presa.

Il Milan resterebbe con due soli attaccanti di ruolo in rosa, ovvero Leao e Rebic ma nessuno dei due con delle caratteristiche specifiche da punta centrale e per questo sul taccuino del club rossonero sono finiti i nomi di Luka Jovic e Patrick Schick.

Il primo era il nome più caldo fino a poche settimane fa ma sembra essersi raffreddato a causa della valutazione del Real Madrid, 50 milioni di euro, e dell’ingaggio del serbo, 5 milioni; mentre salgono sempre di più le quotazioni dell'ex punta di Roma e Sampdoria. L’attaccante ceco è ancora di proprietà del club giallorosso e il Lipsia avrebbe deciso di non riscattarlo alle condizioni stabilite a gennaio, ovvero 28 milioni di euro. Il club rossonero, in quel caso, dovrebbe trattare con la Roma e l'apprezzamento di Ralf Rangnick potrebbe essere una carta in più che potrebbe giocarsi anche l'entourage del calciatore. Al momento non ci sarebbe nulla di concreto ma il nome della punta ceca circola sempre più nell'ambiente rossonero: difficilmente potrà avere lo stesso impatto di Ibrahimovic ma sarebbe lui uno degli uomini su cui il tecnico tedesco vorrebbe far ripartire il suo Milan.