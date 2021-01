Il nome di Pasquale Schiattarella s'inserisce nella lunga lista di calciatori che in Serie A sono risultati positivi al Covid in questa stagione. Tra le fila dei sanniti è il quinto caso dopo Dabo e i 3 atleti contagiati durante il ritiro di Seefeld. Sale a 136 invece il numero dei giocatori che, in diversi momenti della stagione, sono stati costretti all'isolamento fiduciario come previsto dal protocollo. Tra questi ci sono anche quelli non specificati dalla Lazio oltre ai casi di ‘falsi positivi' come Hakimi, Mancini e Gosens.

Il Benevento Calcio Srl comunica che in data odierna l'atleta Pasquale Schiattarella è risultato positivo al Virus Sars Covid 19, dopo la negatività riscontrata nelle giornate del 9, 11, 12 e 13 gennaio scorso – si legge nella nota ufficiale della dirigenza -. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che l'atleta non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra dal 10 gennaio e che a scopo precauzionale era già stato posto in isolamento presso il proprio domicilio dal pomeriggio dell’11. Tutti gli altri elementi del gruppo squadra, attualmente negativi, sono in isolamento con metodica domicilio-lavoro.

Chi sono i giocatori attualmente positivi in Serie A

Sono 9 i calciatori attualmente positivi in Serie A, tre dei quali fanno parte della Juventus (Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt). Uno dei casi più recenti, che ha fatto discutere anche per le circostanze in cui sarebbe avvenuto il contagio, è stato quello di Victor Osimhen del Napoli. Il nigeriano è risultato ancora positivo anche dopo l'ultimo tampone. Quali sono gli altri giocatori e a quali club appartengono?