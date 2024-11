video suggerito

Scandalo in Perù, arrestato il presidente della Federcalcio: guidava un'organizzazione criminale Agustín Lozano, presidente della Federcalcio peruviana, è stato arrestato con l'accusa di essere il leader di un'organizzazione criminale. Rischia una condanna fino a 20 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calcio in Perù è stato sconvolto dall'arresto di Agustín Lozano, presidente della Federcalcio peruviana accusato di essere il leader di un'organizzazione criminale. Il suo nome è comparso all'interno di una grossa operazione di polizia. L'arresto è arrivato dopo che la Giustizia peruviana aveva avanzato una denuncia per presunta appropriazione indebita di fondi da parte dell'ente sportivo, favorendo alcuni club professionistici anche sulla rivendita di biglietti. Lozano è uscito di casa ammanettato per un'immagine che rimarrà a lungo nella storia.

Grande imbarazzo nel Paese sudamericano che adesso è preoccupato anche per le sorti del calcio nazionale. "Voglio solo chiedere tranquillità alla mia famiglia. Spero che sia fatta giustizia, che tutto sia chiarito e chiedo tranquillità per le persone che hanno fiducia nel mio lavoro", ha detto Lozano chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti mentre passeggiava tra una folla di microfoni. Oltre al presidente, sono stati arrestati altri dirigenti e funzionari del FPF per un totale di dieci persone escludendo Lozano.

Tutte le persone coinvolte, a partire dal presidente federale, sono dunque accusate di far parte dell'organizzazione criminale denominata "Los Galacticos", alla quale vengono imputati diversi reati come frode, corruzione, riciclaggio di denaro per uso improprio delle risorse della federazione, presunto favoreggiamento di alcuni club, rivendita di biglietti per i playoff dei Mondiali 2022 in Qatar. Insomma, una rete infinita di reati che ora saranno chiaramente oggetto di indagini approfondite ed eventualmente di un processo.

Cosa rischia il presidente della Federcalcio peruviana

Il procuratore Jorge Chávez Cotrina, coordinatore nazionale delle Procure specializzate contro la criminalità organizzata, ha dichiarato che tutti gli arrestati nell'ambito di questa operazione sono stati detenuti a causa del rischio di fuga o di ostacolo alle indagini. Se ritenuto colpevole, Lozano potrebbe essere punito con una lunga pena detentiva. Il presidente del Federcalcio del Perù potrebbe infatti essere condannato fino a 20 anni. Una pena durissima per lui secondo le ipotesi fatte trapelare dai quotidiani nazionali.