Scamacca ha una voglia matta di stupire l’Inghilterra: gol alla prima da titolare con il West Ham

A cura di Vito Lamorte

Gianluca Scamacca vuole lasciare il segno al West Ham. Alla prima gara da titolare l'ex centravanti del Sassuolo ha realizzato il suo primo goal in una competizione UEFA per club. Dopo due gare da subentrato in Premier League, il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma ha avuto l'occasione di partire dal 1′ nella sfida d'andata dei playoff di Conference League contro il Viborg e dopo 23 minuti ha portato in vantaggio la squadra di Davide Moyes con uno stacco di testa imperioso.

Il classe 1999 era sceso in campo contro il Manchester City e il Nottingham Forest nella parte finale della gara, ma stasera è stato scelto come punta centrale al fianco di Lanzini e Bowen. Scamacca si è avventato sul cross di Cornet dalla sinistra e con un bel colpo di testa ha portato avanti gli Hammers.

La rete di Gianluca Scamacca è la prima stagionale per il West Ham, visto che nelle due sconfitte rimediate nelle prime due sfide dell'annata i londinesi non avevano trovato mai la via del gol. Si tratta anche della prima marcatura in una competizione UEFA per club.

Scamacca è stato acquistato a titolo definitivo dal West Ham United per 36 milioni di euro, diventando la cessione più onerosa mai effettuata dal Sassuolo. L'attaccante ha scelto la maglia numero 7 degli Hammers per la sua prima stagione nella capitale inglese ed è diventato l'ottavo giocatore italiano a vestire la maglia degli Hammers dopo Paolo Di Canio, David Di Michele, Alessandro Diamanti, Antonio Nocerino, Marco Borriello, Simone Zaza e Angelo Ogbonna.

