Saul Niguez distrutto dopo Atletico Madrid-Inter, sfogo durissimo: "Per me è un momento di m…"

A cura di Fabrizio Rinelli

Nell'estate del 2022 Saul Niguez aveva fatto ritorno all'Atletico Madrid dopo una parentesi di una stagione al Chelsea. Negli ottavi di ritorno contro l'Inter in Champions, il centrocampista spagnolo è stato l'unico a fallire un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Sommer. La vittoria e la qualificazione ai quarti dei Colchoneros ha però cancellato dalla mente e dagli occhi dei tifosi del Civitas Metropolitano quell'errore. Il calciatore però è rimasto scottato e ha iniziato a interrogarsi su sé stesso.

A nulla infatti è bastato il successo dagli undici metri degli spagnoli, Saul poco dopo la vittoria si è infatti sfogato sui social rendendo pubblico il suo malessere in questo momento. Una voce fuori dal coro rispetto alla gioia e ai festeggiamenti dei Colchoneros in queste ora a Madrid per l'importante risultato ottenuto. "Onestamente, è difficile per me scrivere in questo momento, ma proprio come scrivo nei momenti belli, devo farlo anche nei momenti brutti – si legge – È un momento di m***a per me a livello sportivo, e ne sono consapevole…".

Un tweet che ha però trovato il conforto dei tanti tifosi dell'Atletico Madrid i quali hanno provato a sostenere il giocatore evidenziando la sua importanza nella squadra di Simeone. "Accetto tutte le critiche e non solo per il rigore di oggi ma per come mi senta in questo momento – spiega ancora – Non so esattamente di cosa si tratti, ma l'unica cosa che mi hanno insegnato è continuare a lavorare nella buona e nella cattiva sorte, finché non riesco a cambiare la situazione".

Il momento in cui Sommer para il rigore di Saul Niguez.

Un malessere generale, quello di Saul Niguez, palesato a neanche 24 ore dal trionfo del Metrpolitano da parte dell'Atletico che ha messo ko l'Inter ribaltando l'iniziale vantaggio dei nerazzurri. Saul dal suo ritorno ai Colchoneros non è riuscito a incidere come pensava e per questo fa mea culpa per le prestazioni offerte in campo. Sa benissimo di poter fare meglio e quel rigore fallito, parato da Sommer, è la conferma per lui che qualcosa dovrà cambiare. Sa però di aver l'appoggio del proprio pubblico: "Grazie per esserci, nella buona e nella cattiva sorte. Aupa Atleti!"