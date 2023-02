Sarri rinuncia a Milinkovic-Savic: “Questa mattina non era in condizioni presentabili” Maurizio Sarri ha presentato la sfida che la sua Lazio dovrà giocare contro il Cluj nel ritorno dei playoff di Conference League. Il tecnico dei biancocelesti deve fare la conta degli assenti ed è preoccupato soprattutto da Milinkovic-Savic: “È impresentabile”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Maurizio Sarri ha presentato la sfida che la sua Lazio dovrà giocare contro il Cluj nel ritorno dei playoff di Conference League. Il tecnico dei biancocelesti, nonostante la vittoria per 1-0 all'andata, non si fida per niente dei suoi avversari e predica tanta attenzione, specie perché la sua squadra avrà diverse assenze. Sarri non si nasconde: "Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà – ha spiegato l'allenatore – Non è un alibi per noi, ma una condizione che si aggiunge alle altre". Sarri proprio per questo spera che la sua squadra possa avere un approccio giusto alla gara contro un avversario che definisce fisico e forte dal punto di vista strutturale:

"In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier e c'è anche il Villarreal – ha spiegato – Pensiamo a passare il turno che non è scontato di pensare a vincere la Conference”. Il tecnico dei biancocelesti cerca dunque di tenere la guardia altissima in vista di questa gara. "Siamo etichettati come quelli che fanno poco turnover ma nelle ultime partite abbiamo fatto giocare 21 giocatori e po ti attaccano le etichette che non ti levi". Sarri a questo punto parla anche della condizione dei singoli, soprattutto di Milinkovic-Savic che dopo l'assenza in campionato contro la Salernitana sarà out anche col Cluj.

Sarri spiega la condizione attuale di alcuni giocatori chiave, proprio come il serbo che sta avendo un rendimento altalenante dopo i Mondiali: “Non si parla di infortuni, ma di malanni stagionali – ha spiegato – Milinkovic stamattina è tornato per la prima volta a Formello ma non era in condizioni presentabili e ha fatto solo un po’ di palestra". Ma il serbo non è il solo ad essere assente: "Zaccagni ha la febbre molto alta, Romagnoli sta guarendo, domani mattina ha il controllo e potrebbe tornare in gruppo se va bene e lo aspettiamo – aggiunge – Anche Pedro oggi ha un controllo e, se gli rimuovono i tamponi, può allenarsi con l’apposita mascherina. Marcos Antonio come Milinkovic, solo che il problema su di lui è stato meno invasivo”.

Una Lazio dunque completamente incerottata affronterà il Cluj. Nel corso della conferenza stampa Sarri ha anche parlato della sua nuova gestione del tema riguardante gli arbitri: "Non voglio farmi condizionare da cose di cui non posso avere in controllo – spiega – Non sapevo che a Salerno c’era Abisso ad arbitrare, l’ho visto quando sono entrato in campo e neanche domani so chi ci sarà". Detto questo a Sarri viene poi chiesta qualche informazione in più sulla formazione che scenderà in campo: "Non lo dico ai giornalisti romani figuriamoci a loro in Romania (ride ndr)". Sarri tiene tutti sulle spine dato che nemmeno ai giocatori ha comunicato la formazione: "Le contromisure le devono prendere più loro che noi".