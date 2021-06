Saranno Germania e Portogallo ad affrontarsi nella finale dell'Europeo Under 21 in programma domenica 6 giugno 2021 allo stadio Stozice di Lubiana. Dopo aver eliminato ai quarti l'Italia, infatti, nella prima semifinale il Portogallo ha battuto 1-0 (autogol di Jorge Cuenca) i pari età della Spagna staccando così il pass per l'atto finale del torneo continentale. Nella seconda semifinale la Germania, trascinata dal talento 18enne Florian Wirtz, si impone 2-1 sull'Olanda raggiungendo così in finale la formazione lusitana.

Spagna-Portogallo 0-1

Il Portogallo U21 si qualifica in finale dell'Europeo 2021 di categoria battendo per 1-0 la Spagna al termine di un match che ha visto però la Rojita colpire due legni e creare molte più occasioni da rete rispetto agli avversari. A regalare il pass per l'atto finale del torneo ai lusitani la sfortunata autorete di Cuenca arrivata a dieci minuti dalla fine quando il difensore spagnolo, nel tentativo disperato di intercettare un cross proveniente dall'esterno, devia il pallone scavalca il proprio portiere Fernandez.

Olanda-Germania 1-2

La Germania U21 ha raggiunto la finale del Campionato Europeo contro il Portogallo con una prestazione impressionante: la squadra di coach Stefan Kuntz ha prevalso con un meritato 2-1 contro l'Olanda. A portare in match in discesa per i tedeschi ci ha pensato subito la stellina del Bayer Leverkusen Florian Wirtz che ha segnato una doppietta in appena 8 minuti di gioco. Il talento teutonico ha addirittura segnato il gol più veloce nella storia degli Europei U21 siglando l'1-0 dopo appena 29 secondi, undici secondi più veloce del ceco David Rozehnal che nel 2002 in semifinale contro l'Italia era andato in rete dopo 41 secondi. Inutile il gol oranje siglato da Schuurs.