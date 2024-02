Sara Gama annuncia il ritiro dalla Nazionale dopo 18 anni di carriera: “Viaggio straordinario” Il 23 febbraio Sara Gama giocherà la sua ultima partita con l’Italia: “Oggi annuncio la decisione di lasciare ufficialmente la Nazionale italiana. Ho dato tutto e deciso di lasciare d’accordo con il Ct” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per Sara Gama il cerchio dell'Italia si chiuderà a Firenze, dove tutto ha avuto inizio: la colonna portante della difesa azzurra ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale dopo 18 lunghi anni di carriera. A sorpresa l'icona del calcio femminile si ritirerà dalla scena internazionale venerdì 23 febbraio, dopo l'amichevole al Viola Park contro l'Irlanda dove scenderà in campo con la fascia da capitano per l'ultima volta.

Firmerà la presenza numero 140 nell'Italia, il capolinea di un viaggio cominciato a Mariupol contro l’Ucraina nel 2006, nelle qualificazioni per i Mondiali. Da allora Gama ha percorso stata squadra, diventando una delle giocatrici più influenti del nostro calcio. La scelta è stata presa di comune accordo con il commissario tecnico Andrea Soncin, una figura importante per lei che l'ha aiutata a tornare al centro del progetto dopo l'esclusione a sorpresa dagli ultimi Mondiali decisa dall'ex ct Milena Bertolini.

A comunicare la sua scelta è stata la stessa calciatrice, precisando anche che la sua carriera con la Juventus continuerà: "Oggi annuncio la decisione di lasciare ufficialmente la Nazionale italiana. È stato un viaggio straordinario che, iniziato quasi vent'anni fa dalle Nazionali giovanili, è passato attraverso incredibili emozioni e grandi cambiamenti. Ho dato tutto e deciso di lasciare d'accordo con il Ct che fin da subito, con grande rispetto, ha condiviso con me ogni passaggio di questo momento".

Per il calcio femminile Sara Gama è stata una figura importante, grande simbolo dell'evoluzione subita dal calcio femminile negli ultimi anni: "Ho usato il mio corpo e la mia mente per giocare. Li ho usati anche per parlare e cercare di ispirare, dentro e fuori dal campo. Oggi posso dire che alcune di queste parole e gesti sono serviti. Questa consapevolezza e l'amore per questo gioco e questa maglia sarà quanto porterò con me".