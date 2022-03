Sanchez si è fatta una nemica contro il Liverpool, il messaggio è furioso: “Bye Alexis” Mentre Alexis Sanchez usciva dal campo dopo essere stato espulso nel match tra Liverpool e Inter, è arrivato un tweet tra rabbia e scherno verso il cileno: la moglie di Fabinho non ci ha visto più.

A cura di Paolo Fiorenza

L‘espulsione di Alexis Sanchez immediatamente dopo la meravigliosa rete segnata da Lautaro Martinez contro il Liverpool è stata di fatto la pietra tombale sul sogno dell'Inter di rovesciare nella bolgia di Anfield lo 0-2 dell'andata degli ottavi di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi in quel momento avevano tutta l'inerzia a loro favore e tra le file dei Reds qualche timore poteva anche palesarsi: un altro gol nerazzurro avrebbe infatti portato la gara ai supplementari, trasformando quello che alla vigilia si pensava sarebbe stato un compito agevole in una sfida da decidere sul filo di lana.

E invece è arrivato l'intervento scellerato del cileno quando mancava mezzora al termine della partita, che da quel momento è tornata saldamente in mano ai padroni di casa. Già ammonito, Sanchez è andato in scivolata su Fabinho colpendo sì il pallone ma poi finendo anche coi tacchetti sulla caviglia del brasiliano. Un'entrata caratterizzata da quella "imprudenza" che a termini di regolamento si concretizza nella "noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l'avversario" e che richiede la sanzione del cartellino giallo.

Il fallo di Sanchez su Fabinho

Una mancanza di autocontrollo imperdonabile per un campione esperto come Sanchez, che nel già nel recupero del primo tempo era stato graziato dall'arbitro per un intervento ancora più pericoloso su Thiago Alcantara, un'entrata con piede a martello quasi ad altezza ginocchio che gli era costato la prima ammonizione, ma che forse era meritevole di cartellino rosso.

In quel momento, mentre il cileno usciva mestamente dal campo e Inzaghi probabilmente si pentiva di non averlo tolto prima, Rebeca Tavares prendeva il suo smartphone e scriveva un breve tweet in cui sfogava la sua rabbia per Sanchez con una faccina adirata, mentre beffardamente salutava lui e l'Inter: "Bye Alexis". Rebeca è la moglie di Fabinho e dunque ha temuto che il fallo dell'attaccante nerazzurro potesse fare davvero male all'ex Monaco.

Interpellato sul tema, nel dopo partita del match di Anfield Jurgen Klopp ha tagliato corto sui possibili dubbi circa l'espulsione di Sanchez: "Non capisco perché dobbiamo discutere del cartellino rosso. Se Fabinho entra con la stessa intenzione, con la gamba tesa, allora entrambi i giocatori si infortunano. Penso che Sanchez sia stato fortunato a non aver ricevuto un cartellino rosso nel primo tempo, andando così alto sul ginocchio di Thiago. Avere passione è buono, assolutamente buono, ma se porta a questo genere di cose non aiuta".