video suggerito

San Marino non è più l’ultima nazionale di calcio al mondo: la FIFA leva di mezzo l’Eritrea La FIFA ha piazzato l’Eritrea alle spalle di San Marino nel ranking per nazionali: la squadra africana non è più classificata perché non gioca una partita da quattro anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nazionale di calcio di San Marino non è più l'ultima nella classifica redatta dalla FIFA, che vede l'Argentina davanti alla Francia, con l'Italia decima. La rappresentativa dello stato del Titano ha un'altra squadra nazionale alle sue spalle, quella dell'Eritrea. Peraltro non perché abbia un ranking peggiore della sua 210ª posizione, ma per il fatto che la FIFA da qualche mese ha levato di mezzo la selezione africana, piazzandola in fondo come ‘unranked', ovvero non classificata, perché non gioca un match da quattro anni.

San Marino non vince una partita da 20 anni: contro il Liechtenstein l'unico successo della sua storia

Dunque, pur non vincendo una partita da 20 anni, San Marino non può più essere definita l'ultima tra le nazionali riconosciute dalla FIFA. I bianconeri allenati da Roberto Cevoli ottennero il loro ultimo successo nell'aprile del 2004, quando sconfissero 1-0 il Liechtenstein allo Stadio Olimpico di San Marino grazie a un calcio di punizione di Roberto Selva. Del resto il bilancio complessivo della squadra vede in 209 partite ben 198 sconfitte, 10 pareggi e quell'unica storica vittoria arrivata due decenni fa.

Gli ultimi pareggi casalinghi contro Seychelles (0-0), Santa Lucia (1-1) e Saint Kitts e Nevis (0-0) hanno vanificato altrettante occasioni in cui pareva possibile il ritorno alla vittoria di San Marino, che in queste ore si sta preparando al match di esordio di giovedì sera nella Nations League 2024-25, tra le mura amiche contro il Liechtenstein (Gruppo 1 della Lega D, c'è anche Gibilterra). Una gara alla portata dei bianconeri, visto che gli avversari sono al 199° posto contro il 210° dei padroni di casa, ed infatti le quote dei bookmakers danno favoriti solo di poco gli ospiti.

Leggi anche Romeo Beckham lascia il calcio a 22 anni dopo i tentativi di papà David: ha deciso il nuovo lavoro

Qualora arrivasse l'agognata vittoria, San Marino potrebbe sperare di scavalcare le nazionali che gli sono immediatamente davanti, ovvero Anguilla, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche e Isole Turks e Caicos.

Le ultime posizioni del ranking FIFA per nazionali

L'Eritrea è in fondo al ranking FIFA: al momento non è classificata

In ogni caso, anche dopo la partita col Liechtenstein la nazionale del Titano non sarà tecnicamente l'ultima del ranking FIFA, visto che l'Eritrea al momento non è classificata. Gli africani non giocano dal gennaio del 2020, quando persero contro il Sudan: tutte le partite in programma da allora sono state annullate, comprese le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Peraltro non c'è stato alcun commento ufficiale da parte della Federazione calcistica dell'Eritrea o del governo del Paese in merito allo status della squadra nazionale.