Una storia piuttosto singolare quella di Hugo Guillamón. Il calciatore del Valencia ieri sera ha fatto il suo esordio con la nazionale spagnola e ha segnato anche il primo gol per la Roja nell'amichevole contro la Lituania vinto per 4-0. Una giornata difficile da descrivere per il giovane Hugo, che aveva già immerso i suoi pensieri verso gli esami all'università e le vacanze programmate dopo la partecipazione all'Europeo Under 21. Il difensore classe 2000 studia Ingegneria Biomedica ed è al primo anno del suo corso di studi: come tutti gli studenti universitari ora è il periodo in cui dovrà rapportarsi con gli esami di giugno ma il primo della sua lista non è riuscito a conseguirlo perché convocato di fretta e furia dalla nazionale di Luis Enrique a causa dei casi di positività che hanno colpito la selezione impegnata nella preparazione dell'Europeo.

Guillamón aveva deciso di dare l'esame di matematica non appena la selezione Under 21 sarebbe stata eliminato dall'Europeo di categoria, cosa avvenuta in semifinale per mano del Portogallo; ma la chiamata della Federazione a giocare contro la Lituania gli ha fatto rimandare tutti i suoi piani, sia quello di studi che quello delle vacanze. Queste le sue parole a ha detto il giocatore in VCFMedia: "Avevo un esame questa sera, ma siccome sono stato convocato ero cosciente che non avrei potuto farcela, quindi ho chiesto di cambiare data e, per fortuna, non mi hanno dato nessun problema".

Questo ragazzo, cresciuto nelle giovanili del Valencia, avrà una vacanza più breve di quella che aveva sperato ma lui stesso spera che possa essere ancora più breve perché è stato vaccinato dalla RFEF in vista delle Olimpiadi di Tokyo. In questo momento ci sono solo due cose nella testa di Hugo Guillamon: far parte della selezione spagnola al prossimo appuntamento olimpico e superare i prossimi esami presenti nel piano di studi di Ingegneria Biomedica.