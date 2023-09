Salernitana-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Salernitana-Inter è l’anticipo serale della 7ª giornata di Serie A. Allo Stadio Arechi sia l’Inter che la Salernitana sono a caccia del riscatto. Si gioca alle 20:45. La partita in diretta TV su Sky e DAZN.

Allo Stadio Arechi stasera scenderanno in campo la Salernitana e l'Inter. Un testa coda tra i granata, penultimi con Udinese e Empoli, e i nerazzurri, al comando con 15 punti assieme al Milan. La partita inizierà alle ore 20:45. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. I granata hanno perso 1-0 la sfida salvezza con l'Empoli. Mentre l'Inter dopo un filotto di vittorie è stata battuta 2-1 a San Siro dal Sassuolo. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming sia da Sky che da DAZN.

Salernitana-Inter è uno dei tre anticipi della settima giornata di Serie A, gli altri sono Lecce-Napoli e Milan-Lazio. I nerazzurri hanno iniziato la stagione vincendo tutte le cinque partite, in particolare un derby trionfale, poi sono caduti a sorpresa contro il Sassuolo. La Salernitana invece è ben lontana da quella della seconda parte dello scorso campionato. Tre pareggi e tre sconfitte in sei partite per i granata, che hanno ottenuto un solo punto nelle ultie quattro partite.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter: qualche novità per Inzaghi, che fa sempre uso del turnover. Cambierà qualche uomo in più in vista anche del match di Champions con il Benfica di martedì 3 ottobre. Ma l'attacco sarà il solito. Frattesi pronto a dare il cambio a uno dei titolari. Dumfries può essere confermato, mentre in difesa ritorna Pavard. Candreva infortunato, ma torna titolare Dia.

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Jovane Cabral; Dia.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere in tv Salernitana-Inter

La partita tra la Salernitana e l'Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che la trasmetterà sui canali 202 (Sky Calcio) e 251 (Sky Sport). Salernitana-Inter sarà live naturalmente anche su DAZN, che in tv si può seguire con dispositivi come Google Chroomecast o Amazon FireStick, o tramite consolle di gioco Xbox o PlayStation 5 o 6.

Salernitana-Inter dove vederla in streaming

La sfida dell'Arechi (che un anno fa finì 1-1) sarà visibile anche in diretta streaming. Potranno seguire Salernitana contro Inter gli abbonati di Sky tramite Sky GO, quelli di NOW e quelli di DAZN, con telecronaca di Ricky Buscaglia e Emanuele Giaccherini.

Serie A, le probabili formazioni di Salernitana-Inter

Paulo Sousa non disporrà di Candreva, che potrebbe stare a lungo fuori. Dia torna a giocare dal primo minuto. Qualche cambio di formazione nell'Inter, ma Inzaghi non dovrebbe cambiarne troppi. In avanti Lautaro e Thuram.

