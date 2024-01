Saint-Maximin diventa uno zimbello in Arabia: vuole prendere in giro gli avversari, esito ridicolo Allan Saint-Maximin, che la scorsa estate è passato dal Newcastle all’Al Ahli in Arabia Saudita, è diventato oggetto di feroce sarcasmo sui social dopo due tentativi fallimentari di dribbling con cui voleva prendere in giro gli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tra i tanti calciatori che la scorsa estate hanno deciso di andare a prendersi le palate di milioni in Arabia Saudita c'è anche Allan Saint-Maximin, 26enne attaccante francese di origini guadalupensi, che si è accasato all'Al Ahli fino al 2026. Il guizzante esterno offensivo ex Nizza e Newcastle è ovviamente titolarissimo nella squadra di Gedda, attualmente terza in classifica nella Saudi Pro League, ma la sua voglia di dare spettacolo spesso sconfina nella tracotanza, anticamera delle figuracce. E Saint-Maximin di figure barbine è riuscito a farne addirittura due nello spazio di pochi giorni, come testimoniano i video che sono diventati virali sui social e che lo hanno reso uno zimbello (cosa peraltro non nuova per lui, visto quanto già accaduto in Premier League).

Il primo tentativo di dribbling, con relativa presa in giro degli avversari, è avvenuto sabato scorso quando l'Al Ahli era impegnato in amichevole contro la squadra della Super League cinese Wuhan Three Towns. Saint-Maximin stava affrontando due difensori quando si è messo il pallone tra i piedi e ha provato a farlo passare sopra i due giocatori cinese con un ‘arcobaleno'. Una giocata coronata da penoso insuccesso, visto che il pallone invece di andare in avanti è scivolato all'indietro. Il match è stato poi vinto dall'Al Ahli per 3-1.

Non contento di essere diventato oggetto di feroce sarcasmo sui social, il funambolico Allan ci ha riprovato – con la stessa identica giocata – in un'altra amichevole giocata dal club saudita contro gli egiziani dello Zamalek. Entrato nel secondo tempo, Saint-Maximin era evidentemente bello carico e ha pensato di umiliare gli avversari mettendosi ancora il pallone tra le gambe e saltando a piè pari per far passare la sfera sopra la testa di chi lo marcava. Il risultato è stato ancora una volta fallimentare, col pallone scaraventato rabbiosamente da un avversario in fallo laterale. E stavolta a fine partita c'è stato poco da sorridere, visto che l'Al Ahli è stato sonoramente battuto per 3-0.

Pagato quasi 30 milioni la scorsa estate al Newcastle, Saint-Maximin guadagnerà 12 milioni a stagione a Gedda fino al 30 giugno 2026. Il suo ruolino nella prima stagione nella Saudi Pro League con la maglia dell'Al Ahli recita 3 gol e 8 assist in 18 partite. Più qualche inutile dribbling, tutto compreso nel pacchetto.