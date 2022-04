Saint-Maximin diventa un mito dei tifosi del Newcastle: fa la giocata più inutile di tutti i tempi Nel Newcastle che ha raggiunto la salvezza risalendo dall’ultimo posto in classifica di qualche mese fa, Allan Saint-Maximin è il beniamino dei tifosi: mercoledì sera il St James’ Park è impazzito per una giocata del 25enne francese che ha avuto un’utilità pari a zero.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Newcastle di Eddie Howe ha coronato una risalita in classifica prodigiosa, tirandosi fuori dalle secche della zona retrocessione, ed ora può guardare con fiducia al futuro, forte delle disponibilità economiche principesche della nuova proprietà saudita. La vittoria per 1-0 nel recupero del match contro il Crystal Palace è la terza consecutiva dopo quelle su Wolverhampton e Leicester e sancisce di fatto una salvezza che è frutto in primis dello strepitoso impatto avuto dal 44enne tecnico approdato sulla panchina delle Gazze lo scorso 8 novembre. Sotto la gestione Howe sono arrivati 10 successi, 4 pareggi e 7 sconfitte: basti pensare che prima del suo arrivo la squadra era ultima in Premier con una sola vittoria all'attivo.

Uno dei punti fermi della formazione bianconera è l'estroso esterno francese Allan Saint-Maximin: 5 gol e 3 assist in 32 presenze stagionali per l'ex Nizza, che è diventato un beniamino assoluto dei tifosi del Newcastle anche con giocate come quella che ha sciorinato mercoledì sera nel primo tempo della sfida contro il Crystal Palace. Nei pressi della linea laterale, col pubblico del St James' Park ad incitarlo alle sue spalle, il 25enne si è lasciato andare ad un balletto sul pallone – completamente da fermo – che ha interdetto Cheikou Kouyate che era davanti a lui.

Un passo di samba che ha fatto scomodare Ronaldinho per il fútbol bailado con cui il brasiliano ha divertito i tifosi di tutti il mondo, ma anche una giocata assolutamente inutile e fine a se stessa, diventata virale con annessi commenti sarcastici sulla vanità del gesto, nonché sul fatto che forse un altro avversario si sarebbe sentito preso in giro decidendo di reagire in maniera poco bailada…

Al di là di questi momenti estemporanei, Saint-Maximin è comunque il giocatore del Newcastle che ha il numero combinato di gol e assist in Premier League più alto di qualsiasi altro. La sua brillantezza è certificata da un dato molto eloquente: il francese ha completato 128 dribbling con successo in questa stagione, ben 45 in più di qualsiasi altro giocatore del campionato. Facile capire perché i tifosi lo amino così tanto.