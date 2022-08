Sadio Mané non si smentisce mai, invia un bizzarro regalo a tutti i dipendenti del Liverpool Sadio Mané dopo l’addio al Liverpool per trasferirsi al Bayern ha voluto ringraziare tutti i dipendenti del suo ex club, inviando loro un pacco a sorpresa.

A cura di Marco Beltrami

Non è stato facile per Sadio Mané lasciare il Liverpool. L'attaccante senegalese dopo aver contribuito a scrivere pagine importanti della storia dei Reds nei suoi 6 anni ad Anfield, ha iniziato una nuova avventura professionale al Bayern Monaco. 35 milioni di sterline, questa la cifra investita dai tedeschi che sono già stati ripagati da un esordio superlativo del calciatore che ha segnato già due gol in tre partite, mettendo in bacheca la Supercoppa di Germania.

Dopo aver vinto oltremanica Premier League, Champions League, Supercoppa UEFA e FA e Carabao Cup con 269 partite, 120 gol e 49 assist, Mané ha già conquistato i suoi nuovi tifosi. D'altronde Sadio è un calciatore che sa come farsi amare, non solo dentro il campo. Il classe 1992 oltre ad essere un professionista esemplare, viene apprezzato anche per la sua umanità e generosità. Il bomber non perde occasione per aiutare i suoi connazionali, con gesti di grande generosità, mantenendo sempre un profilo basso.

Le ultime notizie confermano il suo carattere speciale, e arrivano direttamente dalla Germania. Christian Falk, popolare giornalista molto vicino al Bayern Monaco, ha svelato le modalità del congedo di Mané dal Liverpool. La stella del calcio africano non ha voluto solo salutare compagni e staff tecnico, ma ha dedicato un pensiero a tutti gli addetti ai lavori che lo hanno accompagnato rendendo più gradevole col loro lavoro l'esperienza in Inghilterra.

Leggi anche Audero e il Var salvano la Sampdoria: la Reggina di Inzaghi esce con onore dalla Coppa Italia

Mané ha fatto una sorpresa a tutti i dipendenti del Liverpool, (si legge nella notta dagli addetti alle pulizie alle guardie giurate), uno speciale pacchetto. All'interno i destinatari hanno trovato dei cioccolatini con uno speciale ritratto del calciatore e un biglietto scritto a mano. Il tutto accompagnato ovviamente dal motto del club: "You'll never walk alone". Insomma un pensiero bizzarro, ma da cui traspare ancora una volta il cuore grande di Sadio Mané, capace come sempre di lasciare il segno.