Doveva essere la partita Scudetto, per entrambe. Lo è stata solo per la Juventus, che battendo la Lazio per 2-1 ha messo, di fatto, le mani sul titolo: con otto punti di vantaggio sul secondo posto, è ormai questione di ‘quando', più che di ‘se'. I bianconeri si avvicinano al nono campionato di Serie A vinto di fila dopo una vittoria che pareva anche piuttosto agevole, dopo la doppietta di Cristiano Ronaldo nel giro di pochi minuti, per poi essere messa improvvisamente in discussione dopo la rete di Ciro Immobile nei minuti di finali. Anche per questo motivo Maurizio Sarri ha sorpreso tutti con una sostituzione inaspettata: dentro Rugani al posto di Dybala.

Un cambio che ha colto tutti di sorpresa. A partire dallo stesso Dybala, fino a quel momento probabilmente il migliore in campo (nonostante inizialmente non dovesse neanche partire titolare, ripescato poi dopo il problema muscolare occorso ad Higuain nel riscaldamento). Sempre nel vivo dell'azione, protagonista di tutte le iniziative più interessanti dei bianconeri, autore dell'assist per il secondo gol di Cristiano Ronaldo. Neanche lo stesso argentino si aspettava la sostituzione in una fase concitata della gara, durante la quale la sua qualità poteva aiutare la Juve nella gestione del vantaggio. E lo sguardo rivolto verso la panchina, non appena visto il tabellone luminoso, ha restituito tutto il suo disappunto per la decisione di Sarri.

Il cambio è diventato immediatamente oggetto di discussione anche sui social, perché ha dato una sensazione di paura – da parte del tecnico toscano – che fino a quel momento la prestazione offerta dalla Juve non giustificava. Mai si era visto Sarri ricorrere ad una difesa a tre in una situazione simile. E non è un caso che in molti post dei tifosi bianconeri sia scattato ancora una volta il confronto con Massimiliano Allegri, costante termine di paragone per l'ex allenatore di Napoli e Chelsea.