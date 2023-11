Rudiger ha messo Zielinski ko dopo un fallo terribile: poteva togliere la gamba ma non l’ha fatto Zielinski è finito infortunato dopo la gara di Champions tra Real Madrid e Napoli a seguito di un fallo terribile di Rudiger. Il difensore sembra aver colpito volontariamente il polacco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli esce dal Santiago Bernabeu di Madrid con una sconfitta nel finale contro il Real di Ancelotti che non gli consente di staccare aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale. Mazzarri rimanda tutto all'ultima sfida della fase a gironi contro il Braga al Maradona con la possibilità concreta di superare il turno. E con il turno di coppe superato la testa del Napoli è ora rivolta al campionato dove i partenopei dovranno affrontare l'Inter in quella che sarà un'altra grandissima sfida. Mazzarri lo farà probabilmente senza Zielinski finito ko per colpa di Rudiger.

Zielinski resta a terra dolorante.

A metà secondo tempo infatti il fantasista polacco rimane vittima di un terribile colpo subito dal difensore ex Roma che di certo non si risparmia. Rudiger era in netto vantaggio sul centrocampista azzurro e una volta tirato il pallone gli rifila un calcione che lascia l'ex Empoli a terra. Entrano i sanitari del Napoli in campo per prestare soccorso al giocatore che nel frattempo si contorce sul terreno di gioco del Bernabeu. Solo il replay chiarirà la terribile dinamica dell'infortunio di Zielinski che mostra l'intervento assurdo di Rudiger.

Le immagini mostrate successivamente da Prime Video mostrano come Rudiger si sia fiondato convinto su un pallone che ormai Zielinski non poteva più raggiungere. Il difensore tedesco lo calcia via ma lascia la gamba alta che finisce con violenza sulla gamba del polacco. Un colpo che non sembra assolutamente involontario e che forse poteva essere oggetto di review da parte del VAR per un possibile cartellino rosso al giocatore. L'arbitro non prende provvedimenti ma nel frattempo Zielinski deve lasciare il campo con la borsa del ghiaccio sul muscolo.

Zielinski capisce subito di essersi fatto molto male.

Attorno a Zielinski corrono subito Kvara e Osimhen che chiedono a Rudiger il perché di quell'inutile intervento. L'ex difensore della Roma fa finta di nulla e anche per questo sui social fioccano critiche su di lui da parte dei tifosi partenopei. "Rudiger che non toglie il piede ma volontariamente fa male Zielinski per me era da rivedere. Gesto bruttissimo" mentre altri ribadiscono come Rudiger non sia nuovo a questo tipo di interventi totalmente senza senso. Le condizione di Zielinski ora saranno da valutare nelle prossime ore.