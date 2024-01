Rrhamani salva il Napoli con la Salernitana, poi va contro Mazzarri: “Ritiro giusto? Lo dice lui” Con il suo gol in pieno recupero contro la Salernitana Amir Rrhamani ha fatto tornare alla vittoria il Napoli di Walter Mazzarri dopo un mese di digiuno: al termine del match però il centrale kosovaro in diretta TV mostra tutto il suo disaccordo con il suo allenatore per quel che riguarda il ritiro punitivo andato in scena nei giorni prima del match del Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il gol di Amir Rrahmani allo scadere di Napoli-Salernitana ha regalato un successo importantissimo ai partenopei e salvato la panchina di Walter Mazzarri che torna alla vittoria dopo una striscia negativa di 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare che aveva convinto il presidente De Laurentiis a prendere duri provvedimenti per la squadra mandata in ritiro dopo il pesantissimo ko in casa del Torino. E proprio del ritiro punitivo prima del derby campano ha parlato il difensore kosovaro al termine del match del Maradona, andando contro le parole del suo allenatore che aveva definito la decisione presa dal patron "Giusta".

Rispondendo ad una domanda sul tema in diretta TV ai microfoni di DAZN subito dopo il fischio finale della partita decisa proprio da un suo gol infatti il difensore del Napoli ha voluto sottolineare come in realtà lui e gli altri calciatori abbiano vissuto il ritiro in maniera del tutto differente da come invece è stato accolto dal tecnico livornese: "Ritiro giusto? Lo ha detto il mister. Io però ho visto i miei compagni che non erano felici perché tutti hanno le famiglie fuori e devono e avere una vita, no?" ha infatti detto il 29enne ormai alla quarta stagione nel club partenopeo.

Un'esperienza, quella del ritiro punitivo a Pozzuoli, che dunque non sembra aver trovato d'accordo i calciatori del Napoli che, contrariamente al proprio allenatore, non considerano giusta la decisione presa dal presidente in seguito ai pessimi risultati collezionati nell'ultimo mese. Un'esperienza che Rrhamani si augura di non ripetere più in futuro: "Spero che il ritiro sia servito e spero che non si ripeta più: dobbiamo iniziare a giocare meglio e fare risultati" ha infatti chiosato il centrale kosovaro che con la sua rete in pieno recupero contro la Salernitana ha probabilmente evitato altri giorni di "clausura" a sé e ai propri compagni di squadra prima del viaggio verso l'Arabia Saudita dove giovedì prossimo andrà in scena la semifinale della Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.