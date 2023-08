Ronaldo ultimo in classifica, il suo portiere è imbarazzante: spalle al campo mentre arriva la palla L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è ultimo in classifica nella Saudi Pro League dopo le prime due giornate: il campione portoghese è finito in un video virale per un clamoroso errore, ma c’è chi è peggio di lui… il suo portiere.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il trionfo nella Champions League araba – col suo buon umore parzialmente rovinato dalla mancata assegnazione del premio di MVP della finale, andato allo sconfitto Milinkovic-Savic – Cristiano Ronaldo ha assaggiato un pane ben più duro con l'inizio del campionato saudita, dove il suo Al Nassr è partito molto male con due sconfitte nelle prime due partite. Se nel primo match – perso in trasferta con l'Al Ittifaq di Gerrard per 2-1 nonostante la rete iniziale di Sadio Mané – Ronaldo era assente per la contusione rimediata nella finale, il 38enne portoghese ieri è sceso in campo dal 1′ nella seconda giornata contro l'Al Taawon.

Una sfida sulla carta agevole, davanti al pubblico amico e contro una squadra che non appartiene al novero dei club sauditi che in queste settimane hanno fatto razzia di campioni a peso d'oro dal calcio europeo. L'Al Taawon sembrava una vittima sacrificale e invece ha vinto il match per 2-0, andando in vantaggio al 20′ del primo tempo e riuscendo a resistere per tutta la gara ai tentativi dell'Al Nassr, fino alla rete che ha suggellato il risultato al 96′.

La prestazione di Ronaldo è stata deludente, il cinque volte Pallone d'Oro è anche finito – suo malgrado – in un video diventato virale in cui, lanciato tutto solo contro il portiere avversario al quarto d'ora del secondo tempo, ha tentato maldestramente di scartarlo sprecando la favorevolissima occasione. Poco dopo l'arbitro ha fischiato il fuorigioco di CR7, ma tanto è bastato per farlo deridere sui social, con parole come "imbarazzante" e "finito".

Un altro video ha invece trasformato in zimbello il portiere dell'Al Nassr, protagonista di un comportamento che non è esattamente quello che ci si aspetterebbe dall'estremo difensore di un club che ambisce a vincere tutto nel proprio universo calcistico. La partita era appena iniziata e il pallone ce l'aveva la formazione di Ronaldo. Un difensore ha tranquillamente passato la sfera al portiere Waleed Abdullah, ma c'era un problema: in quel momento dava le spalle al gioco, passeggiando tranquillamente verso la porta con lo sguardo rivolto ai propri tifosi. A quel punto si sono levate le urla di questi ultimi per avvisare il 37enne portiere di quanto stava accadendo alle sue spalle e alla fine Abdullah si è girato, riuscendo a fermare il pallone prima che andasse in calcio d'angolo.

Sfortunatamente per lui, nel prosieguo della partita l'estremo difensore dell'Al Nassr avrebbe raccolto la sfera due volte in fondo alla rete. Dopo le prime due giornate della Saudi Pro League, la squadra di Cristiano Ronaldo è dunque desolatamente ultima in classifica. Non un toccasana per l'umore del campione portoghese, che vorrebbe vincere anche a dama…