Ronaldo fa tris ma la perla vera è l’assist a Mané. Poi gonfia il petto: “Avete visto l’Arabia?” Cristiano Ronaldo scatenato nella prima vittoria in campionato dell’Al Nassr. Tripletta per il portoghese che ha poi confermato i miglioramenti della Lega araba dopo i tanti acquisti super.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo show in Arabia Saudita. L'attaccante portoghese ha messo la sua firma sul successo dell'Al Nassr contro l'Al Fateh. 5-0 per i gialloblu che hanno così trovato la prima vittoria in campionato dopo un inizio disastroso con due sconfitte di fila. Protagonista assoluto anche Sadio Mané, che sta vivendo un'intesa magica con CR7

Serviva una risposta da parte dell'Al Nassr dopo i ko contro l'Al Ettifaq e l'Al Taawoun e così è stato. Cristiano Ronaldo si è caricato sulle spalle la squadra piazzando un tris che gli ha permesso di portare a casa il pallone con la firma dei giocatori in campo e dell'arbitro. Un colpo di testa ravvicinato e due deviazioni facili facili sotto porta per l'ex di Real Madrid, Manchester United e Juventus che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto.

Nulla di trascendentale per il bomber che ha fatto però senza dubbio la cosa più bella della sua partita alla mezz'ora con l'assist meraviglioso per Mané. Un tacco spalle alla porta di prima intenzione per il portoghese che ha liberato in maniera perfetta l'ex Liverpool abile poi a gonfiare la rete. Esultanza con ringraziamento per CR7 per Mané che alla sua seconda partita con l'Al Nassr ha messo a referto una doppietta.

Insomma serata perfetta per i gialloblu, con Ronaldo che dopo il match ha gonfiato il petto nell'intervista di rito. Il bomber lusitano ha dimostrato tutta la sua soddisfazione anche per la previsione della scorsa stagione sull'Arabia e sulle sue potenzialità: "Con l’arrivo di altre stelle, la lega saudita progredirà molto più velocemente e potrà continuare la sua curva di crescita. L'ambizione è sempre la stessa, competere con i maggiori campionati del vecchio continente, anche per superarli".

E sulla prova magistrale: "Era una partita importantissima è la nostra prima vittoria in campionato, sapevamo che era importantissima. Sono molto contento di aver segnato, la squadra ha giocato bene e ha segnato cinque gol. Ma la cosa più importante è che iniziamo a vincere. La squadra migliora partita dopo partita. Quelli nuovi sono di qualità superiore. Oggi io, Mané e Ghareeb abbiamo fatto una grande partita davanti, ma tutta la squadra ha giocato molto bene".