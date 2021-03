Miguelina. Si chiamava così la madre di Ronaldinho, morta per Covid il 20 febbraio scorso. Quando l'ex campione della Seleçao ha appreso la notizia ha avvertito un vuoto dentro, quella sensazione di non ritorno che ti assale quando realizzi che nulla sarà come prima. È come se avesse visto scorrere dinanzi a sé tutta una vita, da bambino al presente, ricordando in un frazione di secondo ogni cosa, ogni dettaglio del suo rapporto con la donna che gli ha dato la vita. Per stordire tanto dolore ha provato a cercare l'analgesico in fondo al bicchiere, iniziando a bere per tenere a bada la depressione. "Comincia al mattino e fa così per tutta la giornata. Ogni giorno è sempre la stessa storia", raccontano i media sudamericani che narrano quale siano le condizioni e il momento difficile che l'ex campione sta attraversando.

La dedica di Ronaldinho alla madre morta

Per elaborare il lutto e sentirsi ancora un po' vicino alla madre scomparsa all'età di 71 anni, Ronaldinho ha pubblicato un post sui social. Nel messaggio ha spiegato che, per tenere vivo il ricordo della donna, ha registrato anche una breve clip dedicata alla madre. È il "regalo" che l'ex stella dei verde-oro s'è fatto il 21 marzo scorso, giorno del suo compleanno. Un compleanno triste per la grave perdita subita. Ronaldinho appare commosso.

Alle spalle c'è una combo di tutte le fotografie che ricordano diversi momenti della sua vita. In primo piano c'è lui che mostra una maglia sulla quale sono impressi il volto di sua madre, sorridente, che con un gesto d'affetto lo stringe a sé.