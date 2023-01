Romeo non voleva giocare più a calcio, ora vola in Premier: il ritorno dei Beckham in Inghilterra Romeo Beckham, figlio del di David, approda al Brentford in Premier League fino alla fine della stagione: un’operazione di mercato di cui si sta discutendo molto in Inghilterra.

A cura di Vito Lamorte

La sessione invernale di mercato è iniziata da pochi giorni e in Inghilterra si parla solo di questo. Romeo Beckham giocherà per sei mesi con il Brentford. Il figlio d'arte è entrato a far parte della squadra di Premier League e arriva a titolo temporaneo dalla franchigia di suo padre, l'Inter Miami.

Ad ufficializzare l'operazione sono state le stesse società, confermando che Romeo si unirà alla squadra B delle Bees in prestito per il resto della stagione: il centrocampista aiuterà la squadra di Neil MacFarlane nelle gare di Premier League Cup e di altri impegni, nazionali e non.

Molto soddisfatto il giovane Romeo, che al sito ufficiale del club di Londra si è espresso così: "Sono molto orgoglioso e molto felice di essere qui. È stata una stagione divertente, negli Stati Uniti, e ci sono stati molti alti e bassi, ma sono entusiasta di venire qui e vedere cosa posso fare. Sono venuto qui per mantenermi in forma durante lo stop della stagione. Poi è arrivata la possibilità di tornare in prestito qui e non sono mai stato così entusiasta".

David Beckham è andato via dal Manchester United nel 2003, per firmare col Real Madrid, e così dopo vent'anni un membro della famiglia Beckham tornerà a far parte di un club della Premier League.

Con Romero c'era anche il padre al momento della firma del contratto e queste sono state le sue parole dopo essersi allenato in queste settimane e aver accettato la proposta di prestito: "Loro (l'allenatore MacFarlane e l'assistente Sam Saunders) mi hanno aiutato enormemente negli ultimi due mesi e ora voglio vedere in cos'altro possono aiutarmi a migliorare. Se guardi al Brentford come club è molto positivo e sta crescendo molto rapidamente. Sono molto felice di essere qui".

Romeo Beckham è tornato ad indossare gli scarpini negli ultimi dopo aver provato altre avventure lontano dal calcio: nel 2014 aveva lasciato l'Academy dell'Arsenal insieme ai suoi fratelli Brooklyn e Cruz ma dopo alcuni anni è tornato sui suoi passi.

Quando decise di non giocare più a calcio, Beckham Senior raccontò così il momento in cui accolse la notizia: "L'altro giorno Romeo si è rivolto a me e mi ha detto che non voleva più giocare a calcio. Una parte di me era devastata, ma un'altra era sollevata. Ha altre passioni e questo mi piace".

Dopo aver preso questa decisione, Romeo iniziò un percorso nel tennis allenandosi con Andy Murray ma poco dopo ha scelto di tornare a inseguire il sogno nel mondo del calcio: nel 2020 ha firmato un contratto da professionista con la squadra e da quel momento ha iniziato a vivere da dentro il football.

È tornato in partita con la squadra di riserva dell'Inter, il Fort Lauderdale, e ha impressionato dopo aver messo a segno tre assist in una partita giocando sul lato destro in una posizione in cui suo padre David era famoso per il Manchester United e l'Inghilterra.

In un match contro l'Orlando City B nella MLS Next Pro della scorsa estate, il giovane Beckham ha ricalcato le orme del padre con un gol su tiro da fermo davvero di pregevole fattura e il padre gli aveva fatto i complimenti sui social. Adesso vedremo se sarà capace di ripercorrere le sue orme nel calcio inglese.