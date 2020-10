La Uefa ha nominato Romelu Lukaku miglior giocatore dell'Europa League 2019-2020. Un bel riconoscimento per l'attaccante belga che dopo aver trascinato la squadra fino alla finale l'ha, involontariamente, condannata alla sconfitta con il Siviglia con una sfortunatissima autorete, che non cancella e non sposta di una virgola il grande cammino dell'Inter e di Lukaku nella Final Eight dello scorso agosto. Il giocatore era stato premiato nei giorni scorsi ed ha rilasciato una breve dichiarazione alla Uefa:

Voglio ringraziare Dio per avermi portato fino a qui, per far si che faccio il lavoro che ho sempre sognato da quando ero bambino, voglio congratularmi con il Siviglia che ha vinto il trofeo e voglio ringraziare tutti da mia madre, a mio fratello, ai miei compagni di squadra, alla società, al presidente, a tutti. Quando arrivo agli allenamenti ci arrivo sempre con il sorriso e ora spero che faremo meglio in questa stagione.

Lukaku super nell'Europa League

Quando l'Inter è finita dalla Champions all'Europa League in tanti hanno immaginato che i nerazzurri avrebbero snobbato un po' la competizione. Non è stato così, in particolare Romelu Lukaku che ha segnato in tutte le partite disputate. Iniziò nel mese di febbraio nella doppia sfida con i bulgari del Ludogorets, poi nella Final Eight si è scatenato, anzi ben prima. Perché l'Inter l'ottavo con il Getafe lo ha disputato in gara secca e lui ha fatto subito gol. Poi il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol con la nazionale belga si è ripetuto contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale. Lukaku poi ha realizzato una doppietta nel 5-0 allo Shakhtar Donetsk, in semifinale, e dopo 4 minuti della finale con il Siviglia ha fatto gol su rigore, ma è stato sfortunatissimo e con un'autorete ha condannato i nerazzurri alla sconfitta per 3-2.