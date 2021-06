Il Chelsea ha appena vinto per la seconda volta nella sua storia la Champions League ma il club inglese sarebbe già a lavoro per il prossimo anno. I Blues hanno gli obiettivi ben chiari e dopo aver vinto in Europa vogliono tornare a vincere in patria: per tentare di vincere la Premier League dopo cinque anni Roman Abramovich vorrebbe riportare Romelu Lukaku a Stamford Bridge. L'attaccante belga ha lasciato il club londinese per accasarsi all'Everton nel 2014 dopo non essere riuscito ritagliarsi il suo spazio con la casacca dei Blues: da allora è iniziato un processo di crescita che lo hanno portato a diventare uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale.

L'attaccante dell'Inter, che ieri è stato premiato come MVP della Serie A, ha segnato 30 gol in tutte le competizioni in questa stagione e ha conquistato il suo primo titolo nazionale nei top 5 dopo aver vinto il campionato belga nel 2009-2010 con l'Anderlecht: su di lui ci sono gli occhi puntati di tanti club ma il Chelsea lo avrebbe indicato come obiettivo principale per rinforzare la rosa di Thomas Tuchel. Timo Werner non avrebbe soddisfatto la dirigenza inglese e, secondo quanto riporta Eurosport, il miliardario russo Abramovich starebbe lavorando in prima linea per imbastire la trattativa per Lukaku.

Il centravanti belga sarebbe un obiettivo anche per il Manchester City che, dopo aver perso Sergio Aguero a parametro zero e Gabriel Jesus che potrebbe partire, è alla ricerca di una punta centrale che sappia concretizzare al massimo le occasioni create dalla squadra di Guardiola.

L'attaccante classe 1993 è stato uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra verso il 19° Scudetto ma l'addio di Antonio Conte potrebbe incidere sulle sue decisioni future: il rapporto tra Big Rom e l'allenatore salentino è fondato su solide basi e venne convinto proprio dal tecnico a scegliere l'Inter nel 2019. Lukaku ha più volte confessato di trovarsi benissimo all'Inter ma potrebbe essere uno dei sacrificabili viste le difficoltà finanziarie del club.

Uno dei club più interessati sarebbe proprio il Chelsea, che avrebbe messo lui e Erling Haaland in cima alla lista dei desideri: Tuchel vorrebbe affiancare a Werner un altro attaccante, visto che Olivier Giroud dovrebbe andare via, e il nome di Lukaku sembra quello più fattibile per prezzo e possibilità di mercato. Al momento ci sono solo indiscrezioni e rumors ma si prospetta un mercato importante oltre la Manica.