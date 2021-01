Roma-Verona è la gara che chiude il programma della prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. I giallorossi di Paulo Fonseca e i gialloblù di Ivan Juric si affronteranno oggi domenica 31 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. I capitolini hanno battuto lo Spezia nei minuti di recupero per 4-3 e hanno rilanciato la loro corsa alla zona Champions League dopo il brutto stop nel derby mentre gli scaligeri hanno vinto per 3-1 in casa con il Napoli coronando una prestazione strepitosa da parte di tutto il collettivo.

All'andata la gara terminò 0-0 ma a causa di un errore nella compilazione della lista dei calciatori Over 22, dove mancava il nome di Amadou Diawara: il centrocampista avrebbe potuto giocare in ogni caso ma il suo nome non doveva risultare tra gli Under. La vittoria venne assegnata a tavolino al Verona ma a breve dovrebbe arrivare l’esito del ricorso giallorosso.

Roma-Verona, dove vederla in TV

La gara tra Roma e Hellas Verona si giocherà oggi domenica 31 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky e sarà possibile vedere la sfida sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251). Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e al commento ci sarà Luca Marchegiani. Collegamento pre-partita dalle ore 20.00.

La diretta streaming di Roma-Verona

La partita di Roma potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Roma anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.