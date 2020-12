L'obiettivo stagionale della Roma è la conquista di un posto in Champions League. Fonseca e i suoi ragazzi puntano al quarto posto e dopo 13 giornate, cioè dopo un terzo del campionato, sono quarti in classifica. Vero che è solo l'inizio, che la classifica è corta, con Napoli, Sassuolo, Lazio e Atalanta che inseguono a distanza diretta, ma comunque il cammino dei giallorossi è buono. La Roma però domenica scorsa è stata sconfitta 4-1 dall'Atalanta, che ha rifilato il poker a Dzeko e compagni nel secondo tempo. Una partita storta ci può stare, un tempo da dimenticare può capitare nell'arco di una stagione. Ma la Roma ancora una volta contro una big della Serie A è crollata. Il bilancio nella stagione 2020-2021 di Fonseca con le prime nove è negativo, e se si guarda anche alla passata stagione i numeri diventano davvero impietosi.

Roma piccola con le big della Serie A

La squadra giallorossa ha iniziato il campionato pareggiando contro il Verona (ottavo in classifica), il 19 settembre finì 0-0 (poi 3-0 a tavolino per la questione Diawara). La settimana successiva Fonseca e i suoi pareggiarono 2-2 con la Juventus, che rimontò nonostante l'uomo in meno (espulso Rabiot). Pari senza gol anche contro il Sassuolo, lì c'è l'attenuante del rosso al catalano Pedro a fine primo tempo. 3-3 in casa del Milan, in un Monday Night di inizio stagione, ricco di polemiche per due rigori dubbi (uno per parte). E a verbale ci sono le sconfitte contro il Napoli, che in casa vinse 4-0, e con l'Atalanta, trascinata da un super Ilicic. Mancano le sfide con l'Inter e la Lazio. Ma per il momento il bilancio è negativissimo con 4 pareggi e 2 sconfitte.

Roma, solo due vittorie con le squadre top della Serie A nel 19-20

Lo scorso campionato è stato particolare per tutti, a causa della lunga sospensione, un po' di più per la Roma. Considerando le dodici partite con le squadre che si sono qualificate per le coppe europee. Il bilancio di Fonseca è stato 3 vittorie (compresa quella contro la Juventus nell'ultima giornata del 1° agosto con i bianconeri alquanto rimaneggiati), 4 pareggi (inclusi i due derby) e 5 sconfitte.