La Roma è pronta a chiudere per un acquisto davvero a sorpresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i giallorossi infatti sarebbero in procinto di chiudere per il ritorno di Stephan El Shaarawy nella Capitale. Sarà dunque lui il sostituto di Justin Kluivert pronto ad accettare la corte del Lipsia. Il ‘Faraone' sostituirà il classe 1999 olandese tornando di fatto alla Roma dopo l'esperienza in Cina con lo Shangai Shenua. La formula è quella del prestito secco fino a giugno del 2021.

Per Fonseca un acquisto importante dopo gli arrivi di Pedro e Borja Mayoral in attacco, ma soprattutto un affare positivo per la società che si libererà di Kluivert per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi che dovrebbe avere una cifra superiore ai 20 milioni di euro. El Shaarawy aveva già vestito la maglia della Roma dalla stagione 2015/2016 all'annata 2018/2019. In maglia giallorossa ha segnato ben 40 gol e 25 assist. Il suo trasferimento in giallorosso sarà fondamentale in vista dell'Europeo in modo tale da poter essere anche monitorato meglio da Roberto Mancini.

Roma, fatta per il ritorno di El Shaarawy in giallorosso

Stephan El Shaarawy ha capito che mai come in questo momento può avere la possibilità di tornare in Italia anche per poter sfruttare al meglio l'opportunità di essere convocato da Roberto Mancini per i prossimi Europei con gli azzurri. Passerà in prestito secco alla Roma dallo Shangai Shenua. Era andato via dal club giallorosso nell'estate 2019, ma la nostalgia della Roma l'ha sempre avuta.

E allora ecco la possibilità del ritorno del ‘Faraone' a Roma anche in virtù del fatto che Kluivert sarà presto ceduto al Lipsia. In questo modo, El Shaarawy, avrà anche la possibilità di mettersi maggiormente in luce davanti agli occhi del ct Roberto Mancini per sperare di entrare nella lista dei convocati per i prossimi campionati Europei. Il giocatore si trova già a Roma e domani sosterrà le visite mediche con i giallorossi.