La Roma continua a sondare il terreno per Chris Smalling. Trattativa ad oltranza tra Roma e Manchester United per cercare di trovare un accordo che possa accontentare tutti. La richiesta dei Red Devils è sempre di 20 milioni di euro, mentre i giallorossi non vanno oltre i 17 milioni. Il giocatore vuole la Roma e ha l'accordo su tutto, ma ancora non ha avuto il via libera dal club inglese. Come alternative last minute restano il brasiliano Verissimo e il connazionale Marcao in pole.

Raiola però, continua a spingere anche per Izzo. Nella giornata di ieri il Barcellona ha anche offerto Umtiti ai giallorossi, ma il club vuole cercare di accontentare Fonseca con Smalling. Con l'arrivo di Borja Mayoral la Roma ha completato invece la sua ricerca del vice-Dzeko. In uscita Perotti, andato al Fenerbahce con il club capitolino che si è liberato di un ingaggio da 2,5 milioni.