Roma-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Atalanta è la partita della 19a giornata di Serie A. Il match dell'Olimpico si gioca oggi domenica 7 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime sulle formazioni.

Roma-Atalanta si gioca domenica 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita della 19a giornata di Serie A sarà trasmessa in TV e streaming su DAZN. I giallorossi dopo la sconfitta sul campo della Juventus vogliono i tre punti per superare proprio i nerazzurri di Gasperini che li precedono in classifica in zona Europa.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta. Mourinho potrebbe puntare su Pellegrini dal 1′ con Paredes, Bove e Kristensen e Zelwski sulle fasce. In avanti Dybala e Lukaku. Nell'Atalanta Scamacca potrebbe essere supportato da Koopmeiners e De Ketelaere.

Dove vedere Roma-Atalanta in TV? La partita dello stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, visibile attraverso smart tv o televisori tradizionali con appositi dispositivi. Telecronaca di Edoardo Testoni, con commento tecnico di Alessandro Budel. La partita tra Roma e Atalanta si potrà vedere anche su Sky sul canale Zona DAZN (214) per chi ha attivato l'offerta.

Roma-Atalanta si potrà vedere anche su smartphone, tablet, portatili e computer in streaming. Basterà collegarsi all'app di DAZN per gli abbonati. Nessuna possibilità di vedere il match dell'Olimpico su Sky Go per gli abbonati Sky.

Prosegue l'emergenza in difesa per la Roma, con Mourinho pronto a schierare ancora Cristante al centro del reparto. Possibile maglia dal 1′ per Pellegrini, alle spalle del tandem formato da Dybala e Lukaku. Atalanta con il tridente formato da Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Tra i pali Musso preferito a Carnesecchi. Le probabili formazioni di Roma-Atalanta:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.