Roma agli ottavi di Conference League: battuto il CSKA Sofia, Bodo fermato dallo Zorya La vittoria per 3-2 e il contemporaneo pareggio del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya hanno permesso alla Roma di chiudere al 1° posto nel proprio Girone di Conference League.

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma fa felice Mourinho e si impone nella sfida di Sofia contro il CSKA 3-2, che conclude la prima fase a gironi di Conference League. Un successo importante e mai messo in discussione con un principale protagonista: Tammy Abraham, autore di una doppietta. Un risultato rotondo che consegna ai giallorossi anche il primo posto in classifica, con il Bodo/Glimt che in contemporanea viene fermato 1-1 dallo Zorya. Per la Roma sono ottavi diretti, senza passare dalle forche dei playoff.

Dopo soli 15 minuti a sbloccare la partita ci pensa Tammy Abraham tra i più attesi della serata: sul filo del fuorigioco il francese appoggia a rete per il più facile dei vantaggi che spinge la Roma verso gli ottavi di Conference League. Una gara in discesa, col CSKA che si dimostra da subito molto arrendevole, cedendo davanti all'organizzazione giallorossa. Le uniche sortite offensive arrivano da calci piazzati e corner che la difesa della Roma gestisce al meglio.

La Roma mantiene il controllo del match senza alcun problema non forzando i ritmi e lasciando il CSKA lontano dall'area di Fuzato. Spettacolo e occasioni clamorose latitano ma tanto basta per i giallorossi di gestire un successo che potrebbe valere anche l'accesso diretto agli ottavi di finale. Così, arriva facile facile anche il raddoppio dall'ex "epurato" Borja Mayoral che si inventa a centro area un tacco che conduce la palla ancora in porta. Risultato al sicuro ma il tris non arriva entro l'intervallo con lo stesso Mayoral che fallisce una palla facile dal limite, sparando oltre la traversa.

Il finale di partita non vive di ulteriori scossoni tranne che per i padroni di casa, capaci di accorciare e segnare la classica rete della bandiera, per la gioia del proprio pubblico, al 75′ con Hamza Catakovic che supera Fuzato. Gesto imitato qualche minuto più avanti, nel recupero, da Wildschut. La Roma non si scompone, gestisce comunque il risultato senza ulteriori patemi.