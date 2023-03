Rodriguez massacrato con un brutto fallo dopo due minuti: le conseguenze sono terribili L’episodio è avvenuto durante la partita Orense-Emelec, ad avere la peggio è il difensore della squadra ospite, Rodriguez, per un intervento killer del centrocampista, Calderon.

Jackson Rodriguez a terra in lacrime per il gravissimo infortunio alla caviglia sinistra.

L'arbitro fischia il calcio d'inizio tra Orense ed Emelec. Pronti, via… trascorrono un paio di minuti e la partita del campionato ecuadoriano è subito scombussolata da fallo spacca-gambe e rissa furibonda. L'entrata di Richard Calderón su Jackson Rodríguez è durissima e violenta, le conseguenze di quel tackle condotto senza pensarci due volte e con una determinazione eccessiva a giudicare dal momento (era da poco iniziato il match) sono terribili: il difensore ospite s'infortuna gravemente, urla per il dolore, resta disteso sul rettangolo verde fino a quando non arriva l'ambulanza per condurlo direttamente in ospedale a causa delle lesioni riportate.

La dinamica dell'episodio, le immagini mostrate alla moviola (riviste al Var dal direttore di gara dopo il rosso diretto), l'attenzione focalizzata sulla postura dei calciatori (in particolare quello del centrocampista) chiariscono cosa è successo.

Il calciatore dell’Emelec è a terra: sarà operato per la frattura di caviglia e perone.

L'intervento del calciatore dell'Orense è totalmente fuori controllo, cerca di prendere la palla all'avversario sorprendendolo alle spalle ma lo blocca a forbice e ne provoca la caduta rovinosa. Lo sbilancia colpendolo con la gamba destra, in quel momento Rodríguez perde l'equilibrio e l'articolazione sinistra viene sollecitata da un torsione impropria. Gli resta sotto, come si dice in gergo: il peso del corpo fa leva sulla caviglia che si piega fino a spezzarsi.

La sequenza videoclip mette i brividi addosso tale è l'effetto cruento di quella scivolata molto ruvida. La gravità delle lesioni è ribadita dal comunicato ufficiale dell'Emelec che ha parlato di "frattura della caviglia e del perone" annunciando l'operazione a cui il difensore sarà sottoposto. Non c'è altra possibilità d'intervento, nella speranza possa riprendersi abbastanza da tornare a giocare e che la sua carriera non sia finita in quel match.

Quel brutto fallo fa saltare i nervi alla panchina ospite e ai compagni di squadra: Miller Bolaños protesta e viene ammonito, l'allenatore Miguel Rondelli e un suo collaboratore prendono il cartellino rosso. Gli animi si scaldano, la gara prosegue sul filo della tensione.

Successivamente si è appreso che Rodríguez, sostituito da Christian Cruz, è stato trasferito nel centro traumatologico dell'ospedale nella città di Machala. Lì, dopo gli esami, è stato confermato che il calciatore 24enne ha riportato una frattura della caviglia e del perone della gamba sinistra.