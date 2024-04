video suggerito

Rodrigo Muniz credeva fosse un’intervista e crolla: gli portano il premio come top della Premier Il Fulham aveva fatto credere a Rodrigo Muniz che doveva solo fare un’intervista, ma improvvisamente alle sue spalle sono comparsi i compagni di squadra Willian e Andreas Pereira: gli hanno consegnato il premio di Giocatore del mese della Premier League, il brasiliano non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il Fulham aveva fatto credere a Rodrigo Muniz che la sua presenza sugli spalti di Craven Cottage fosse dovuta ad un'intervista, niente di più. Ed invece era stato tutto organizzato per sorprendere il 22enne attaccante brasiliano con la consegna di un premio che non è da tutti e resta per sempre: quello di Giocatore del mese della Premier League. Sono stati i suoi compagni di squadra e connazionali Willian e Andreas Pereira a comparire all'improvviso alle sue spalle e consegnargli il trofeo: a quel punto Rodrigo non ha retto all'emozione ed è crollato a piangere.

Un riconoscimento meritatissimo per l'ex Flamengo, che è stato premiato per aver segnato quattro gol in altrettante partite con i Cottagers a marzo, aggiungendoci un assist. Rodrigo è il primo giocatore del Fulham a vincere il premio dopo il portiere Mark Schwarzer nel 2010, mentre in precedenza Louis Saha lo aveva vinto nel 2001. "Non so cosa dire", ha balbettato mentre si copriva gli occhi con le mani e i due compagni lo abbracciavano, in un momento toccante immortalato dal club inglese sui social.

L'attaccante mineiro, che il Fulham ha riportato a casa la scorsa estate dopo il prestito di una stagione al Middlesbrough, è esploso nella seconda parte di questa stagione, dopo che aveva faticato all'inizio a trovare minutaggio da parte del tecnico Marco Silva: tante panchine e spiccioli di partite fino a metà dicembre, con un crescendo che lo ha portato a realizzare tutti i suoi 8 gol stagionali a partire dal 3 febbraio, dopo essersi preso una maglia da titolare che non ha più lasciato.

Muniz ha prevalso in una lunga lista di candidati per il mese di marzo che includeva Alexis Mac Allister (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Son Heung-min (Tottenham), Alexander Isak (Newcastle), Ben White (Arsenal) e Antoine Semenyo (Bournemouth). La crescita clamorosa di Rodrigo potrebbe metterlo in gioco a sorpresa per una convocazione in Copa America nella prossima estate, lui che finora non è mai stato chiamato nella Seleçao.

Il premio di allenatore del mese di marzo è andato invece al tecnico del Bournemouth Andoni Iraola, che ha chiuso il mese da imbattuto con una squadra che naviga a metà classifica.