Con le partite di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C si è definito il quadro delle quattro squadre semifinaliste che si contenderanno l'ultimo posto che vale la promozione in Serie B: Alessandria, AlbinoLeffe, Padova ed Avellino accedono alla Final Four, che si disputerà tra il 6 ed il 16 giugno.

L'Alessandria ha battuto 1-0 la FeralpiSalò (aveva perso 0-1 all'andata, il regolamento prevede che in caso di parità di punti e gol passi la squadra che gioca in casa, in quanto testa di serie), l'AlbinoLeffe ha vinto 1-0 a Catanzaro (1-1 all'andata), il Padova ha perso 1-3 in casa col Renate ma aveva vinto con lo stesso punteggio all'andata e quindi vale lo stesso discorso dell'Alessandria, l'Avellino ha perso 0-1 in casa del Sudtirol dopo il 2-0 dell'andata.

Il quadro delle semifinali prevede questi accoppiamenti: Albinoleffe-Alessandria e Padova-Avellino. Saranno gare di andata e ritorno (6 e 9 giugno), così come la finale sarà in due partite (13 e 16 giugno). La squadra che uscirà vincente dalla finale salirà in Serie B, andando a fare compagnia a Como, Perugia e Ternana, già promosse direttamente in quanto vincitrici dei rispettivi gironi della C.

La sfide di oggi hanno visto il ritorno del pubblico sugli spalti della Serie C: apertura al 25% della capienza, fino ad un massimo di 1000 persone. Sono state tutte partite tirate, decise per un solo gol o per la regola dei playoff di Serie C che in caso di parità assicura un vantaggio a chi ha concluso la stagione regolare in una posizione migliore di classifica. Adesso manca l'ultimo sforzo per Alessandria, AlbinoLeffe, Padova ed Avellino: obiettivo Serie B, ne resterà soltanto una.